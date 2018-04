Chorvatsko otevřelo tunely, nejhorší zácpy asi končí. Tipy z cesty na Jadran

Na Istrii přes Salcburk raději ne Řada Jihočechů a Západočechů volí pro cestu na Istrijský poloostrov na severu Chorvatska jízdu po dálnici A10 přes Salcburk a Villach a dále pak přes Slovinsko. Navzdory drahým tunelům to může být pohodlné řešení. Ovšem jak jsem se nedávno přesvědčila, dopravní omezení dělají z této cesty noční můru, radí novinářka a znalkyně Chorvatska Alena Daňková.

Na A10 se můžete napojit ze dvou směrů - přes Dolní Dvořiště na jižní straně země, pro Západočechy přichází v úvahu trasa přes Rozvadov, Regensburg, Mnichov a Salcburk. Velkým bonusem této varianty je neomezená rychlost na velké části dálnice v Německu.

My najíždíme na dálnici A10 u Salcburku ve směru z Bavorska. Je všední červnový podvečer, tedy žádný prázdninový víkend, kdy doprava ve směru k Jadranu i zpět kolabuje. Na salcburském obchvatu je silný provoz, ale bez větších komplikací. Tunel tradičně s problémy

Jenže pak to začíná - série zúžení do jednoho pruhu, rychlostních omezení a stavebních prací, které se táhnou až k tunelu Katschberg. To vše dává jasně tušit, co se tady bude odehrávat o červencových a srpnových víkendech. Tauernský tunel, který umožňuje provoz v každém směru v jediném pruhu, je o prázdninových víkendech zárukou hodinových front.

Za tunelem Katschberg se cesta zklidňuje, tady pro dnešek končíme. Komplikace nastávají druhý den, kdy pokračujeme přes Slovinsko. Před Lublaní se dostavuje dálnice a čeká nás první zúžení, které ve středu dopoledne způsobuje zácpu. Totéž se odehrává mezi Uncem a Postojnou.

Popojíždění trvající desítky minut vystavuje varování - tudy o víkendu, a navíc přes den určitě ne!

Posledním zádrhelem je hraniční přechod Dragonja/Kaštel ve směru od Koperu. V sezoně o víkendu je to nepřekonatelná mnohahodinová bariéra. Co z toho tedy vyplývá?

Využít trasu přes Salcburk a Villach při cestě na Istrii může být příjemné, ale za předpokladu, že pojedete v noci a zcela určitě mimo hlavní víkendový nápor.