Jadranská romantika? Pot, rozvod a endorfiny...

Za mnou moře, přede mnou silnice, která šplhá kopcem prudce vzhůru. Dupu do šlapek, usrkávám vodu hadičkou z batůžku a doufám v kousek roviny. Naivně, marně. Vzdaluji se pláži, dece, lenošení. Kdo tohle vymyslel? Jasně, že Češi!

"Přidej," pobídne mne za zády můj muž.

Zkusím tedy ještě trochu zrychlit, ale nic moc.

Silnice se točí kolem svahu hrdě se vypínajícího k obloze. Poloostrov Pelješac je krásné místo a ještě se tu dají najít malinké pláže, kde máte svůj kousek moře a soukromí. Tedy pokud jedete za koupáním, a ne šlapat ve vedru jako blázen. Mezi pobřežím Pelješacu a ostrovem Korčula je ráj surfařů, pokud jedete za surfováním, a ne šlapat jako...

Vinice tu rodí ten nejlepší Plavac mali, který po dni, kdy šlapete celý den jako..., chutná o to víc. Už jen pohled na tu vinici, kde se to zatím jen chystá, je vzpruha. Nohy ještě nemají najeto, nicméně teď pracují téměř mechanicky. Ale je to opravdu auto, ta barevná tečka tam nahoře? Jasně, vždyť přece vidím, kam nás to vede. Ve chvíli, kdy si říkám, že vypustím duši, stane se. "Dopr..." slyším za sebou. Ne já, ale manžel. A ne on, ale píchlé kolo.

Jde o úhel pohledu

Duše je v háji, což s sebou nese pár minut odpočinku. Teplý vzduch se tetelí nad asfaltem a ve vzduchu voní bylinky. Nádhera, říkám si, zatímco manžel resuscituje svého mazlíka. Pokládám svoje kolo do krajnice, něco zašustí, tráva se pohne. Had! Je velký, hnědý, lesklý, jen se rychle zavlní, než zmizí ve stínu křoví, kde ho už nikdo neruší. Krve by se ve mně nedořezal. A to jsme na silnici, za chvíli nás čeká makadam neboli šotolina mezi pastvinami, takže pokud jsou u silnic takovéhle potvory, co tam?

"Viděls to?“ ptám se svého ochránce. "Já mám teď tak náladu na takový kraviny," odpoví. Nicméně je alespoň zručný a maká efektivně, takže po chvilce můžeme pokračovat.

Kopec končí a nás čeká nádherná vyhlídka z výšky. Tričko můžu ždímat, ale je to skvělý pocit. Modrozelené moře, malebně zvlněná Korčula před námi. Rozhlížím se a hltám tu nádheru. Kopce Pelješacu působí majestátně. I nedaleká Korčula se svahy zdvihajícími se od moře přitahuje divokou krásou.

Poloostrov Pelješac, hora sv. Ilja

V tu chvíli mi to dojde. Biskupek bolí, nohy se mi ještě třesou, víc než polovina trasy před námi. Tam přece jedeme zítra!? "Tak tohle nás čeká," s obavou vydechnu. "Paráda," praví nadšeně má polovička.

Ten název už se vžil: kololoď. Vymysleli ji Češi, respektive Zdeněk Kukal, který od konce devadesátých let vozí cyklisty do slunečného Chorvatska. "Vždycky mě bavilo jezdit na kole, v roce 1994 jsme organizovali plavby, a tak mne napadlo spojit kolo s lodí," vypráví Kukal. "Kapitáni mi sice říkali, že je to nesmysl, že je to jako slon s křídlama a nejde to dohromady. Že ostrovy jsou pusté, nic tam není. Pro turisty je zajímavé hlavně moře. Jenomže pak jsem si uvědomil, že oni znají jen moře a přístavy. Dovnitř na ty ostrovy se nedostanou. Zkusili jsme to a zjistili, že tu najdete stará původní městečka, bezvadné lidi, neuvěřitelné zážitky a skutečné Chorvatsko. Takže dneska už těch lodí máme pět, jezdíme na šesti okruzích a lidé se nám vracejí."

Kololoď. Tak se říká lodi, na níž se převážejí bicykly z ostrova na ostrov. V přístavu se vyloží a hurá do kopců.

Cyklistické stezky zanesli do vlastních map, protože sami Chorvaté je nemají. A kdo jezdí na kole, většinou už o kololodi alespoň slyšel. Moje kamarádka kvůli ní začala trénovat, aby ji parta známých vzala s sebou, kolegyně tu našla partnera.

S manželem jsme tu poprvé. Po letech i jedna z prvních dovolených bez dětí. Chorvatsko. Romantika.

Bála jsem se, že to bude tak trochu stádní záležitost, ale naopak. Na začátku dne se vylodíte, dostanete mapu, výklad, kudy se můžete vydat. Když nechcete na kolo, můžete klidně zůstat na lodi. Nicméně závěrem ranní přednášky obdržíte i důrazné doporučení být včas na místě srazu, protože loď často odplouvá do kotviště a na opozdilce nečeká.

Na zadku si začínám zakládat na mozol a na kamenité stezce podél pobřeží se poprvé ztrácíme. Prověrka orientace, vztahu i nervů.

"Každý rok dostáváme tak dvě svatební oznámení od lidí, kteří se na lodi seznámili," zní mi v hlavě Kukalova slova. Manžel chce doleva a nahoru, já doprava a dolů. Prosadím si svou, ale točíme se jen kolem vinice.

"Dej to sem," vytrhne mi muž z ruky mapičku, kterou máme popsanou poznámkami z ranního brífinku, a odsoudí mne zničující útrpnou grimasou. "No jasně, takže tudy!" rozkáže energicky a donutí mne tak šlapat kozí stezkou, kde musíme zanedlouho kolo tlačit a nakonec je ručně přenášet. Taky špatně. Vracíme se loukou.

"Cesty neopouštějte, cesta terénem se nevyplácí, většinou končí potupným vlečením kola za sebou," znělo jedno z dalších důrazných varování.

Chorvatsko, Vis - františkánský klášter vedle přístavu Chobotnice na talíři. Vedle dřiny v sedle je během týdenní cesty dost času, abyste si dosyta užili chorvatského jídla i vína.

Dvě svatby a kolik rozvodů?

Ještě nevlečeme, ale nemám k tomu daleko. Pelješac je prý jediné místo v Evropě, kde ještě divoce žijí šakali. Jako bych v dálce zaslechla jejich vytí.

"Blbec," drtím si mezi zuby. "Jasně, hlavně že muži umějí číst v mapách," neodpustím si a otočím se na manžela, který se pokouší tím terénem šlapat. Nevím proč, ale mám pocit, jako bych mu ze rtů odečítala cosi jako..., po dvaceti letech manželství odečítám celkem spolehlivě, a tak mi ten výraz rychle dojde. "Blbec, blbec," ulevím si znovu.

Za vinicí se třpytí moře. Je to krása. Objednanou večeři nestíháme, hladoví dorazíme až na předposlední zastávku ve vinařství Matuško. Teprve nad skleničkou místního červeného se naše manželství vrací lehce do normálu. Zajímalo by mě, jestli má Kukal přehled i o počtu žádostí o rozvod.

Baška Voda, Pelješac, ostrov Korčula. Ostrovy Vis, Hvar, Brač a znovu Baška Voda. Sedm dní na kole, sedm nocí na lodi, zhruba 350 našlapaných kilometrů. Jedna vichřice a s ní změna plánu, protože se loď musela schovat do závětří. Jeden deštivý den, zrovna ten, který měl být koupací a oddychový. Ale odpolední spánek je léčivý a na horní palubě se dá krásně číst.

Z kopců tyčících se nad pobřežím je krásný výhled na Jaderské moře.

A jinak jen kolo a kolo. Netušila jsem, že by mě to mohlo tak bavit, což ovšem pociťuju až s vyplavenými endorfiny.

Co tu dělám, říkám si pokaždé, když šlapu do prvního kopce. Většinou se pěkně táhne, od přístavu vede cesta vždycky vzhůru. Bolí to. Čekáte, že za chvíli si pojedete náhorní plošinkou, ale ono vás naopak čeká pořádné klesání, kolem uší sviští teplý vítr a vy víte, že se vám to za chvíli vrátí na dalším úmorném kopci. Jenže pak se ocitnete opět nahoře, zjistíte, že se celou dobu šťastně usmíváte, šinete si to liduprázdnou stezkou, a když už někoho potkáte, nadšeně se zdravíte. A kupodivu, většinou česky.

Proti nám si to fičí partička asi deseti lidí. Šlachovití muži vpředu, na konci sympatická štíhlá padesátnice. Kývneme na sebe a ona si vydýchne: "A tomuhle říkají ti chrti dovolená." Usmějeme se na sebe, obě máme zaprášené sluneční brýle a na lýtku stejné "tetování": obtisknutý řetěz. "Tak šťastnou cestu," rozloučíme se. Za dvě hodiny první lidé, které míjíme.

Ostrov Korčula, městečko Račišće Grilování na palubě kololodi

Půvabná Střední cesta

Těžko říct, co je nakonec největší zážitek. Zda zvuk větru, který rozehraje stěžně lodí jako píšťaly a uspořádá tak před bouřkou ojedinělý koncert. Nebo jehně pečené na rožni v báječné konobě Kolumbič pod nejvyšším vrcholem Hvaru, chobotnice pod pekou v konobě Pol Murvu na ostrově Vis, kde můžete navštívit i Titovu jeskyni, prolézt si námořní bunkry a utajená místa skrývající ponorky před Němci, kteří tenhle ostrov za války nedokázali dobýt. Či půvabný Brač vonící středomořskými bylinkami s nádherným starobylým přístavem Pučišča s křišťálovým mořem a stavbami z místního bílého vápence. A nebo ty večery, když kolem vás všechno ztichne a slyšíte jen mírné šplouchání vody...

Lodě tiše, romanticky soulodí a my spíme jako dřeva. Vlny mírně pohupují kajutami, cikády dělají randál, ale po našlapaných kilometrech, dopolední manželské hádce, obědě na vrcholu hory, večerním koupání v moři, noční romantické vycházce a chorvatském víně je spánek ta nejsladší odměna za náročný den. Škoda, ten zítřejší už bude poslední. Alespoň prozatím, protože příští rok ve stejnou dobu...

Cyklochorvatsko je sice dřina, ale jak to tak vypadá, pro vztah je posilující a silně návykové.