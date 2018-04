Chorvatsko může být zklamáním

Pan Jiří Oberherr si například zajistil u cestovní kanceláře Kovotour plus v prvním červencovém týdnu pobyt v hotelovém komplexu poblíž Puly. Nakonec bydlel v soukromí pět kilometrů od moře. "Chorvati prý nezajistili ubytování. Navrhli nám návrat domů nebo ubytování v pavilonu bez ledničky a se společnou koupelnou," říká nespokojený turista. Nakonec si vybral třetí možnost. Bydlel v soukromí u rušné silnice a k moři musel dojíždět. Další klient, Libor Madecki, měl místo apartmá pro čtyři osoby dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. "Všichni poškození dostali finanční kompenzaci," ujistila mluvčí Kovotouru plus Bohdana Reljičová. Pro mnohé to na zkažené dovolené nic nezměnilo.

Turisté, kteří se nyní z pobřeží Jadranu vracejí, i majitelé cestovních kanceláří tvrdí, že chorvatští hoteliéři a touroperátoři na tuto sezonu mnohdy rezervovali a prodali jedno místo více cestovním kancelářím najednou. Lidé po příjezdu k moři často dostávají podřadnější ubytování, než si zaplatili, a delegáti cestovních kanceláří je přesouvají z místa na místo. Některé cestovní kanceláře proto radí klientům, aby zaplacené pobyty přesunuli na jiný termín a raději zatím neodjížděli. Se stejnými problémy se turisté potýkali i v minulých letech, ne však v tak velké míře jako letos. "Je to chyba a Chorvatsku samozřejmě neprospívá. Doufáme, že se v příštích sezonách nebude opakovat," potvrdila špatné zkušenosti turistů Mirjana Žiličová, ředitelka pražského úřadu Chorvatského národního turistického sdružení. "V minulých letech byl kvůli problémům v Kosovu o dovolenou na pobřeží Jadranu mnohem menší zájem. Hoteliéři se jistili. Když začal být na tuto sezonu o Chorvatsko větší zájem ze strany německých a rakouských turistů, snažili se zabukovat co nejvíce míst. Už na konci roku bylo jasné, že potvrdili rezervaci mnohem více lidem, než je kapacita zařízení," vysvětlila. Dodala, že problémy se netýkají jen českých turistů. "I když na tom neneseme vinu, nevíme, zda naši klienti dostanou místa, která si vybrali a zaplatili," říká šéf přerovské cestovní kanceláře Eurotour Jiří Hrudík. "Do Chorvatska letos jezdí mnohem více Rakušanů a Němců a Chorvaté jim začali dávat přednost před Čechy," tvrdí. V jedné z oblastí, kam jeho kancelář turisty vozí, je podle něj kapacita asi šest set míst, z nich asi dvě stě je přitom prodaných dvakrát. "Oni si zřejmě říkali, nějak je všechny ubytujeme. Snažíme se nyní některým klientům doporučit, aby termíny zájezdů raději posunuli," říká Hrudík. "Problémy s tím, že ubytování je rezervováno na jeden termín vícekrát, jsou na celém světě. O Chorvatsko je nyní velký zájem, takže se potíže projevují více," říká Libor Šugárek z cestovní kanceláře Vítkovice tours, která je největší tuzemskou firmou specializující se výhradně na cesty do Chorvatska. "Více se ukazuje, jak je která cestovní kancelář silná a nakolik je pro Chorvaty spolehlivým partnerem. My jsme zatím tento problém nepocítili," tvrdí Šugárek. Také předseda Asociace českých cestovních kanceláří Michal Šeba míní, že se problémy více dotýkají menších cestovních kanceláří. "Chorvatská strana vyžaduje velké platby předem. Některé cestovní kanceláře nemají dostatek prostředků a neplatí včas. Tím ztratí v očích chorvatského partnera kredit a ten dá rád přednost jiné cestovní kanceláři," míní. Firmy, které se dostaly do problémů, však tvrdí, že měly zálohy zaplaceny včas. "Některé české cestovní kanceláře neposílají chorvatské straně včas zálohy ani takzvané rooming listy, tedy seznamy se jmény klientů. Mnohé rakouské a německé kanceláře je posílají dřív. Majitelé těch českých pak tvrdí lidem, že dáváme přednost turistům ze západních zemí, protože platí v markách. To není pravda. Není to nic proti Čechům," tvrdí Mirjana Žiličová. Odborníci na cestovní ruch se shodují v tom, že v letošní sezoně se už zřejmě situaci nepodaří zvrátit a do problémů se mohou dostat i turisté, kteří na jaderské pobřeží teprve zamíří. Jak se pak mohou bránit? "Jediná šance je stěžovat si a žádat odškodnění na cestovní kanceláři. Tím se tyto firmy dostávají do dalších problémů. Záleží na nich, zda odškodnění vymohou na chorvatských partnerech, kteří nesplnili závazky vůči nim," vysvětlil šéf Asociace českých cestovních kanceláří.