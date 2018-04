Na majácích nestraší, říká strážce v Chorvatsku. A večeři si ulovíte

Chorvatské turistické novinky Vzpomínky na Vinnetoua

Oblast Starigrad–Paklenica chystá setkání fanoušků Karla Maye a filmů o Vinnetouovi, jež se v Chorvatsku točily. Akce se koná od 4. do 11. června na oslavu půlstoletí filmů Vinnetou a míšenka Apanači + Old Firehand. Fanoušci uctí 6. června první výročí úmrtí Pierra Brice, filmového představitele indiánského náčelníka. www.rivijera-paklenica.hr Pevnost Barone v Šibeniku

V Šibeniku letos v zimě otevřeli druhou zrenovovanou městskou pevnost. K už dříve otevřené pevnosti svatého Michala přibylo opevnění Barone, které nabízí spoustu novinek včetně high-tech muzea s technologií „augmented reality“ (rozšířené reality), rozhledny, dětského hřiště či pestré gastronomické nabídky. www.barone.hr Stari Grad oslaví 2400 let

Na sklonku léta, od 7. do 11. září, vypuknou hlavní oslavy 2400 let od založení nejslunečnějšího města v Jaderském moři. Stari Grad založili na ostrově Hvar roku 384 př. n. l. Řekové. Připluli z ostrova Pharos a v dlouhé chráněné zátoce, za kterou leží úrodné pole se zdroji pitné vody, našli báječné místo pro život. www.stari-grad.eu Nová linka z Prahy do Záhřebu

V sobotu 21. května poprvé vzlétla nová přímá linka mezi Záhřebem a Prahou. Létat se bude až do konce října každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli. Zpáteční letenky jsou v prodeji od 129 eur včetně občerstvení i odbaveného zavazadla do 23 kg, s přestupem lze od 159 eur doletět do Splitu, Dubrovniku či Zadaru. www.croatiaairlines.hr