Chorvatsko letos nepodražilo

16:10 , aktualizováno 16:10

Loni strávilo dovolenou v Chorvatsku 900 tisíc Čechů - to je jako by sem v létě přesunula téměř celá Praha. Letos cestovní kanceláře očekávají nárůst zájmu až o pět procent. Milovníkům Jadranu by měly na dovolenou vystačit zhruba stejné peníze jako loni. Potraviny, služby ani zájezdy výrazně nepodražily, uvedla obchodní ředitelka CK Globtour Lenka Bělová. Kolik co stojí - v článku.