Chorvatsko letos navštíví osm set tisíc Čechů

I české cestovní kanceláře, které pořádají zájezdy do Chorvatska, letos registrují zvýšený zájem o tuto destinaci. S cestovní kanceláří Vítkovice Tours, která se specializuje výhradně na zájezdy do Chorvatska, pojede letos do více než 50 tisíc Čechů. Podle ředitele této kanceláře Zdeňka Honka navíc chorvatští podnikatelé zvýšené počty českých turistů zaznamenali, což se projevilo například objevujícími se upoutávkami na služby v českém jazyce.



Také v Čedoku je letos vyšší zájem o Chorvatsko. Podle mluvčího Petra Ulrycha je letos zatím zhruba o deset procent vyšší prodej zájezdů do Chorvatska, které tak bude stejně jako v předchozích letech nejžádanější destinací v nabídce firmy.



Zájem českých turistů o Chorvatsko se podle údajů z Chorvatské turistického sdružení v Praze v době válečných konfliktů na Balkáně pohyboval od 238 tisíc v roce 1993, přes 435 tisíc v roce 1994. O rok později klesl na 119 tisíc a od roku

1996 se začal zvyšovat na 346 tisíc a v roce 1997 na 579 tisíc. V roce 1998 klesl opět na 499 tisíc a o rok později kvůli válce v Kosovu dokonce na 415 tisíc. Jedním z hlavních důvodů oblíbenosti této destinace mezi českými turisty je kromě vzdálenosti i relativně nízká cena zájezdů.