Chorvatsko letos: co vás čeká a nemine?

Sezona se rozjíždí

Na molu v užaslém zadumání sedí první letní návštěvníci. Němci, Francouzi i dvě Češky, důkaz toho, že sezona v Chorvatsku se už pomalu rozjíždí. I když v minulých dnech pršelo a moře je zatím kvůli dlouho trvající zimě studené, po molech se již procházejí turisté, plní obchody i místní restaurace.

Chorvatsko i letos zřejmě zůstane nejčastějším cílem českých dovolených. Podle odhadů agentury Mag Consulting by se sem mohlo vydat 800.000 obyvatel Česka. Zájem o tuto zemi však každým rokem klesá.

Antun Plenkovič, ředitel chorvatského turistického sdružení v Praze, se domnívá, že je to hlavně kvůli nabídkám pobytů na poslední chvíli a novým levným dovoleným v Egyptě či Tunisku. "Chorvatsko už navíc dávno není tou levnou zemí jako před deseti lety. Je to kvalitní destinace, investují se zde spousty peněz do přestavby hotelů i komunikací," říká.

Chorvatsko - horký tip Lonely Planet

Rostou nejenom ceny, ale také prestiž Chorvatska ve světě. Vydavatel známých průvodců Lonely Planet ho nedávno prohlásil za nejžádanější cíl dovolených pro rok 2005, objevilo se také mezi tipy na léto prestižního amerického deníku New York Times.

Ani přes rostoucí ceny však obyvatelé Česka na Chorvatsko nezanevřeli. Už nám zde nepřezdívají "paštikáři" jako ještě nedávno, začínáme se řadit mezi turisty, kteří si chtějí dovolenou užít bez vaření a škudlení. Za první republiky prý tady zdomácněla slovní hříčka: "Mít se jako Čech." Chorvati na ni zapomněli a trvalo několik desetiletí, než ji začali opatrně používat.

Letošní léto ještě ani pořádně nezačalo, ale už nyní lze Čechy a Moravany potkat na dálnici mezi Záhřebem a Zadarem, v národním parku Paklenica, v marině v Betině, odkud lodě vyrážejí na ostrovy Kornati.

Naši lidé zde mají pověst neposedných turistů. Neuspokojí je pouhé ležení na slunci, cvičí na pláži, navštěvují národní parky, i v letním vedru chodí na výšlapy do hor, nevynechají žádnou rozhlednu a pamětihodnost. Mají rádi aktivní dovolenou. Jezdí na kolech, na raftech a pomalu propadají plachtění.

"Deset až patnáct procent mých klientů jsou Češi. Málokdo z nich má kormidelnické zkoušky a je pro vás drahé zaplatit kromě pronájmu lodi i někoho, kdo umí loď obsluhovat. Proto nemám tolik vašich turistů," říká Marco Husinec, majitel společnosti pronajímající na Jadranu lodě a vodní skútry. O ty však máme podle Marka velký zájem.

Chorvatsko je jednou z mála zemí, kam obyvatelé Česka míří individuálně, bez asistence cestovních kanceláří. Až tři čtvrtiny návštěvníků jezdí ke starým známým, dají na něčí doporučení, další si ubytování hledají na internetu.

Navíc vyrazit k Jadranu je jednoduché. V Chorvatsku se lze lámaně domluvit, stačí si sbalit občanský průkaz - umožňuje to mezistátní dohoda - a vybavit se eury. Všude je akceptují, na benzinových pumpách, v restauracích i v některých obchodech.

Aktuální ceny dálničních poplatků na jednotlivých úsecích placených chorvatských dálnic



Krapina-Záhřeb 10 kun



Záhřeb-Karlovac 16 kun Karlovac-Bosiljevo 13 kun



Bosiljevo-Zadar 59 kun



Zadar-Pirovac (Šibenik) 21 kun



Vrpolje-Dugopolje 17 kun



Jedna chorvatská kuna má hodnotu přibližně čtyř korun.



Přibude dálnice

Od letoška se nám navíc moře díky nové dálnici přiblížilo a cesta na Jadran je rychlejší. Chorvaté nyní dokončují poslední kousky dálnice mezi Záhřebem a Zadarem. Do konce června by měl být otevřen úsek v oblasti pohoří Male Kapely, jemuž je nyní se třeba vyhnout po 13kilometrové objížďce po horských silnicích. Zprovozněn bude i poslední část dálnice z Pirovacu do Šibeniku směrem na Split.

Už nyní se lze dostat ze Záhřebu za tři hodiny k moři do Zadaru, poplatky v této části dálnice vyjdou zhruba na 400 korun a je to klidná cesta bez serpentin a supícího náklaďáku před vámi.

Dalším zpříjemněním cesty na jih Chorvatska je také dočasné zrušení vízové povinnosti s Bosnou a Hercegovinou. Tento stát totiž čeští turisté využívají jako tranzitní území právě při cestě do jižního Chorvatska. Víza nejsou potřeba do 31. října.

** Nezapomeňte, že od loňského srpna zde platí úplný zákaz pití alkoholu před jízdou a Chorvatsko zrušilo povolených 0,5 promile alkoholu.

*** Při cestě k chorvatskému pobřeží mějte rozsvícená světla. Chorvatsko totiž předepisuje všem motoristům nepřetržitě používat zapnutá potkávací světla.

Chorvatské novinky

Chorvaté nyní finišují s posledními přípravami na léto. Hotely v Dubrovníku, v Jelse na ostrově Hvar, v Záhřebu, Šibeniku mají nové modernější tváře a více hvězdiček. V okolí Ninu, města chorvatských králů, vyrůstají nové apartmány.

Dubrovník turistům nabídne repliku dubrovnické galéry, do níž se vejde 200 cestujících. Do zátoky Redagara na ostrově Krk můžete od letoška i se svými domácími mazlíčky, pláž je k tomu určená. Na crikvenickovinodolské riviéře se buduje 160kilometrová turistická stezka pro pěší turisty.

Ostrov Murter mohou návštěvníci od letošní sezony objíždět na kole. "Stezky si našli sami turisté, jsou to dávno zapomenuté cesty, po kterých kdysi chodili zemědělci," říká Ines Ljubičová z turistického sdružení v Šibeniku.

Na Ugljanu se buduje první jachtařský přístav na ostrově a měl by být do příštího léta dokončen.

Češi zůstávají Jadranu věrní už mnoho desítek let. Na ostrov Krk jezdili už před první světovou válkou, stavěli první hotely, například ten v Dubrovníku se jmenoval Praha, mířily sem naše vlaky. Jadran se vám dostal pod kůži, říkají starší Chorvaté.