Chorvatsko, jak ho neznáte. Podívejte se na 12 nejkrásnějších ostrovů

Hvar

O tomto středodalmatském "levandulovém" ostrově se traduje, že je nejslunnějším v Chorvatsku.

Nejpůsobivějším místem je přímo město Hvar. Atmosféru centra dotváří malý přístav, kde parkují výletní lodě. Nedaleké náměstí patří mezi nejkrásnější v Dalmácii, stojí tu biskupský palác, katedrála svatého Štěpána i divadlo.

Ostrov patří mezi oblíbená místa letních dovolených. Je tu spousta krásných přímořských městeček, jako např. Stari Grad s unikátním domem spisovatele Petra Hektoroviče i archeologickým muzeem, dále Vrboska či Jelsa s nedalekým ostrůvkem Zečevo.

Chorvatsko, letecký pohled na Hvar, v dálce Pakleni

Mljet

Na jihodalmatském ostrově Mljet se z velké části rozkládá národní park. Zajímavá jsou zdejší slanosladká jezera, ve skutečnosti mořské laguny. Roste tu bujná vegetace, je zde členité pobřeží, útesy, hřebeny i nedaleké ostrůvky.



Mljet je označován za nejzalesněnější jadranský ostrov, lesy pokrývají 72 procent jeho plochy. Nejvíce ceněné jsou krásné borové lesy a dubové porosty na severozápadě ostrova. Nechybí tu ani cedrové háje.

Pobřeží ostrova je strmé a plné zřícených jeskyní, unikátem ostrova jsou krasová pole. Najdete tu i geomorfologický fenomén Jama. Tato krasová dutina, jejíž strop se odlomil, vypadá jako propast nebo široká studna. Na jejím dně je moře, přírodní tunel ji totiž spojuje s mořskou hladinou.

Celý park protíná hustá síť stezek. Můžete se tu vydat po stezkách Svatého Pavla, Odyssea a Cousteaua, který zdejší moře označil za jedno z nejčistších na světě.

Chorvatsko, Mljet

Kornati

Bájné a krásné ostrovy, které podle pověsti stvořil Bůh. Nedaleko Šibeniku prý rozházel hrst kamínků a z nich je 147 malebných ostrůvků.

Asi 109 vápencových a křídových ostrovů je dnes součástí národního parku. Nejdelším ostrovem, dlouhým 25 km a širokým asi 2,5 km, je Kornat, táhnoucí se napříč parkem.

Do 70. let sem jezdili jen zemědělci z Murteru, pak kouzelné místo objevili francouzští turisté a Kornati se staly populární mezi jachtaři.

Ostrovy jsou rozděleny mezi celkem asi 180 soukromých majitelů, kteří pocházejí z Murteru nebo Betiny. Vlastnit kus takové půdy má i své nevýhody. Můžete tu mít vinohrady, pěstovat olivy, ale postavit si dům vám v národním parku nepovolí. Možná i proto zde celoročně žije jen pár lidí.

Vydat se sem ovšem můžete na jednodenní výletní plavbu. Lodě vyrážejí například z Šibeniku, Vodic, Murteru, Biogradu na Moru, Pašmanu, Zadaru, v podstatě z každého města poblíž. A kde se zastavit? Třeba na ostrově Ravni Žakan s vyhlášenou restaurací, na grilu se tu smaží chobotnice nebo čerstvě nachytané ryby. Nebo na Opatu, jehož tvar lidem připomínal opatskou čepici. Další hospodu najdete na ostrově Levrnaka.

Chorvatsko, Kornati

Cres

Říkají mu ostrov oliv a tento plod zde mají i ve svém znaku. Cres patří k největším z chorvatských ostrovů. Je 68 kilometrů dlouhý a dva až 13 kilometrů široký, jeho pobřeží tvoří na mnoha místech příkré útesy.

Na ostrově lze najít 1 100 druhů rostlin, což z něj činí světový unikát. Je třetím botanicky nejrozmanitějším ostrovem v Evropě, po Krku a Sardinii.

Najdete tu spoustu malebných městeček s kamennými domy. Jedním z nich jsou Lubenice stojící nahoře na 378 metrů vysokém útesu. Moc pěkné je také centrum ostrova, stejnojmenné město Cres se starověkým opevněním. Od Lošinje dělí Cres jedenáct metrů široký Osorský průplav, který byl vykopán již někdy na konci druhého tisíciletí př.n.l.

Chorvatsko, Cres, záliv poblíž Osoru

Ostrovy Pakleni

Odmítáte jezdit do Chorvatska, protože je plné Čechů a vy toužíte po soukromé plážičce, kde nikoho celý den neuvidíte? Takové podmínky nabízejí ostrovy Pakleni ležící u ostrova Hvar. Z celkem 16 ostrovů je nejnavštěvovanější Jerolim, ráj nudistů, či zátoka Palmižana.

Na oběd se vydejte na ostrov Marinkovac do zátoky Ždrilca, kde si můžete vybrat ze čtyř restaurací.

Ostrovy jsou jakousi symbolickou branou ke Hvaru a chrání městečko před větrem. Dostanete se sem jednoduše, zajdete do hvarského přístavu a budete chvíli vyjednávat o ceně s některým z lodních taxikářů. Ten vás proveze mezi ostrovy, zastaví na koupání, kde se vám to bude líbit, a až vás to omrzí, můžete se vrátit do přístavu.

Chorvatsko, Pakleni otoci

Korčula

Za vysokými strmými hradbami na ostrově Korčula se skrývá stejnojmenné město, jehož prohlídku můžete začít u Pevninské brány, jednoho z hlavních vchodů do starého města. Pak se lze ponořit do stinných kamenných uliček, kterými se v poledne rozléhá odbíjení zvonů, a dojít až ke katedrále svatého Marka.

Ostrov, dlouhý zhruba 40 kilometrů, zahrnuje na 200 mysů a zálivů. A jsou to často nedotčené zátoky s křišťálově čistým mořem, ve stínu staletých borovicových lesů.

Oblíbené je lázeňské letovisko Vela Luka, ale také rybářská obec Lumbarda s majestátním kostelem svatého Petra a starými šlechtickými letními sídly.

Na Korčulu jezdí trajekty z Pelješacu, Splitu a Rijeky.

Chorvatsko, Korčula

Krk

Jedním z ostrovů, kam se dostanete pohodlně po mostě, je Krk, velmi oblíbené dovolenkové místo českých turistů. Je to zároveň největší chorvatský ostrov. K nejvyhledávanějším místům patří město Baška, Punat či Njivice. Jezdí se také do Krku, který si se svými úzkými a spletitými uličkami zachovává středověký ráz .

Méně známá je malá vesnice Juradvor, kde byla v tamním kostelíku svaté Lucie objevena v roce 1851 Baščanská deska, nejstarší dochovaná písemná památka v chorvatském jazyce.

Na výlet je možné vyrazit také na nedaleký ostrůvek Košljun s bujnou vegetací. Výletní lodě sem jezdí například z Punatu.

Chorvatsko, Krk, Baška Chorvatsko, Krk

Pag

Skalnatý, asi 60 kilometrů dlouhý ostrov Pag spojuje s pevninou most. Dostanete se na něj kousek za Zadarem.

V minulosti ostrov proslavila sůl, která se tu dodnes získává. Ostrov je vyhlášený pažským sýrem. Ovce se pasou na trávě, kterou pravidelně "dosoluje" silný vítr bóra foukající z pevniny. Z moře zvedá slanou vodu a ta dopadá na pastviny. Bylinky a "osolené" louky dělají z pažského sýru výjimečnou pochoutku.

Prohlídku ostrova lze začít v půvabném městečku Pag, které turisty okouzlí svými pravoúhlými ulicemi z 15. století. Pag je příjemným místem pro cykloturistiku, na cyklostezky se tu proměnily i mnohé zapomenuté silničky používané jen zemědělci.

Chorvatsko, Pag

Dugi otok

Říká se mu Dugi otok, protože je opravdu dlouhý. Měří na délku přes 45 kilometrů. Na jihu se ostrov otevírá jedním z nejkrásnějších jadranských zálivů, který se jmenuje Telaščica. Až deset kilometrů dlouhá a 1800 metrů široká zátoka tvoří společně s blízkým jezerem Mir a mohutnými útesy Grpaščak na západním pobřeží ostrova chráněnou krajinnou oblast.

Cesta sem vede ze Sali, největší rybářské osady na ostrově. Na severu se rozprostírá rovněž velmi malebný záliv Soliščica. K oblíbeným písečným plážím patří Soliščica, Pantera a Sakarun na severozápadě ostrova. Nevynechejte ani slané jezero Mir spojené s mořem krasovými průchody.

Na ostrov jezdí trajekty ze Zadaru.

Chorvatsko, Dugi Otok

Rab

Nejjižnější a nejmírnější z kvarnerských ostrovů je dost hornatý. Nejvyšší kopec Straža se pne do výšky 408 metrů. Rostou tu borovicové a dubové lesy, pěstuje se zde vinná réva, olivy a zelenina.

Východní část Rabu natočená k pevnině často čelí větru bóra, proto tato strana vypadá na první pohled pustě.

Milovníci koupání míří hlavně k západnímu pobřeží k zátoce Sveta Fumija a poloostrovu Frkanj s menšími zátokami. Za prohlídku určitě stojí půvabné město Rab.

Na ostrov se dostanete z Jablance na pevnině nebo z ostrova Krk (Valbisky) do Loparu.

Chorvatsko, Rab

Ugljan

Ostrov rybářů a zemědělců je porostlý olivovníky a vinnou révou. Od oliv také vznikl jeho název, olej se totiž chorvatsky řekne ulje. Pěkné koupání můžeme doporučit u mysu Zaglav a v zátoce Prtljug u města Ugljanu. Obdivovat je tu možné i letní sídla zadarské šlechty v renesančním a barokním slohu.

Jedním z nejoblíbenějších letovisek na ostrově je Kukljica. Další z vesnic, Kali, se chlubí, že odtud pocházeli slavní námořníci a rybáři. Z městečka Preko, kde staví trajekty, pak lze vyrazit výletními loděmi na ostrůvky Ošljak a Galova nedaleko pobřeží.

Ugljan spojuje trajekt se Zadarem. Dostat se sem můžete i přes Pašman (ostrovy spojuje most), trajekt jezdí z Biogradu na Moru.

Chorvatsko, Ugljan, Kukljica

Brijunské ostrovy

Skupina dvou velkých a dvanácti malých ostrůvků při západním pobřeží Puly u Istrie spadá do národního parku, kde na rozloze 36,3 km2 roste přes 680 rostlinných druhů.

Po roce 1947 byly ostrovy pro veřejnost uzavřeny a staly se letní rezidencí jugoslávského prezidenta Tita. Největším ostrovem je Veli Brijun, na jeho jihozápadní straně lze vidět Bílou vilu, Titovo oficiální sídlo.

Na ostrově můžete navštívit safari park a zoologickou zahradu.

Na Brijuni se dostanete autovláčky, automobily na ostrovy nemají přístup. Park je z větší části přístupný návštěvníkům, ale je třeba dodržovat určitá pravidla.