Sedm parádních pokladů chorvatské domácí kuchyně, které musíte ochutnat

Grilovaná ryba nebo pljeskvavica. Tato dvě jídla nám obvykle naskočí jako první. Ale chorvatská kuchyně je mnohem bohatší, ostatně za poslední staletí byla výrazně ovlivněna kuchyní italskou, maďarskou či tureckou, díky čemuž zde můžete strávit měsíc a stále budete mít co ochutnávat.

Navíc se liší kuchyně vnitrozemské Slavonie s kulinární nabídkou pobřežní Istrie či Dalmácie, takže k představení všech slavných chorvatských specialit by byla třeba kniha a ne jen jeden článek.

Všichni k moři

Přesto jsme pro vás s pomocí několika odborníků na chorvatskou gastronomii vybrali sedm jídel, které musíte při své letní cestě ochutnat.

A protože 99 % Čechů míří během léta hlavně za mořem na pobřeží, zaměříme se především na tamní kuchyni. Pokud vám letos na cestu do Chorvatska nezbude čas, máme pro vás několik tipů na tuzemské podniky, kde můžete vybraná jídla také ochutnat. A i když se do naší původní sedmičky nevešlo nic sladkého, připojili jsme na závěr ještě tip na legendární dezert.

1. Černé rizoto

Jedním z nejslavnějších jídel chorvatské kuchyně je lahodné černé rizoto, které můžete na pobřeží ochutnat snad v každé restauraci zaměřené na ryby a mořské plody.

V každé rybí restauraci můžete ochutnat fantastické černé rizoto s plody moře, které je obarvené inkoustem ze sépií.

Rizoto se obarvuje inkoustem ze sépií, který jim dává černou barvu, přičemž všechny tradiční restaurace získávají inkoust přímo v kuchyni z čerstvých sépií. Vedle masa sépií se do rizota přidávají další plody moře, jako jsou slávky, mušle či krevety.

2. Slavnostní sarma

“Sarma má na Balkáně stejné postavení, jako vaše svíčková. Jedná se o sváteční jídlo, bez kterého se neobejde žádná tradiční svatba,” vysvětluje Veso Djorem, majitel pražské restaurace Luka Lu.

A co že to tedy je? Jedná se mleté hovězí maso s rýží a kořením, pečené v listech kysaného zelí, které se na Balkáně před kvašením nekrájí, ale kvasí ve formě celých zelných hlav.

Přestože je sarma oblíbená hlavně v zimě, s trochou štěstí na ni narazíte i v létě. Pokud ne, zkuste kysané papriky plněné smetanovým sýrem, další slavnou specialitu tradiční venkovské kuchyně.

3. Pečené jehněčí

Chorvaté jsou velkými milovníky jehněčího masa, přičemž právě zde panuje zvláštní paradox. Turisté se obvykle domnívají, že na pobřeží se jí hlavně ryby, zatímco jehněčí je typické spíše pro vnitrozemskou Slavonii.

Ale není tomu tak „Nejkvalitnější jehněčí pochází právě z ostrovů, neboť tamní tráva je nasáklá jódem z mořského větru a také tam rostou nejchutnější bylinky, díky čemuž má maso znamenitou chuť. Když přijela státní návštěva do Záhřebu, servírovalo se vždy pečené jehněčí z ostrovů,“ upozorňuje Veso Djorem.

4. Chobotnice pod pekou

Nejoblíbenější úpravou chobotnice je pomalé pečení s brambory a zeleninou takzvaně “pod pekou”, kde se jídlo současně dusí a peče, neboť hrnec je v peci ze všech stran obklopen žhavými uhlíky.

Pohled přímo do pece aneb jak se připravuje maso pod pekou uprostřed žhavých uhlíků. Dva v jednom: ryba a chobotnice se zeleninou připravená v jednom hrnci

„Nejlepší chobotnice pocházející z chorvatského ostrova Lošinj, kde se loví harpunou,“ upozorňuje Dražen Horvat, majitel vyhlášené restaurace Chorvatský mlýn, která už mnoho let funguje v pražské Šárce. Tam vedle tradičně pečené chobotnice můžete ochutnat také výborný chobotnicový salát.

5. Krevety na buzaru

Ideální úprava pro různé plody moře, neboť je rychlá, jednoduchá a nepřebije jemnou chuť čerstvých surovin. Slávky, vongole či krevety se jen lehce podusí ve směsi olivového oleje, bílého vína, česneku a petržele.

Slávky na buzaru: jednoduchá úprava s olivovým olejem, bílým vínem a petrželkou Jeden z klenotů chorvatské kuchyně: pečené kalamáry plněné pršutem a parmazánem

Často je možné koupit tuto „polévku“ s mořskými plody na tržnici. Samotná šťáva se nevylévá, ale buď se do ní namáčí chléb, nebo se nakonec vypije. Občas se přidává také červená paprika a místo bílého vína červené, pak má jídlo lehce načervenalou barvu.

6. Plněné kalamáry

„Jednou z velkých delikates chorvatského pobřeží jsou pečené kalamáry, které se naplní parmazánem a pršutem, a pak se grilují. Je to velmi syté jídlo, ale mimořádně lahodné, které můžete servírovat buď jen s chlebem, nebo se špenátem či s vařenými brambory,“ představuje další tip Veso Djorem.

Ostatně právě plněné kalamáry patří mezi nejpopulárnější speciality v jeho pražské restauraci.

7. Úhoři a žáby v brudetu

Poslední položkou naší sedmičky je brudet, legendární rybí polévka, často označovaná za rybí „guláš“. Brudet pochází z míst, kde řeka Neretva ústí do moře, a tudíž se v ní mísí sladká a slaná voda.

V deltě Neretvy žije mnoho úhořů a právě tučné úhoří maso je základem brudetu, do něhož se dále přidává jeden až dva druhy rybího masa, žabí stehýnka a občas také mušle, takže jde o jakousi dalmatskou verzi bujabézy, která je velmi sytá a podává se jako hlavní jídlo. A stejně jako sarma patří mezi slavnostní a svatební jídla.

Návykový ráj gurmetů

“Mým oblíbeným jídlem je arambaši z města Sinj, což je rolka z nakládaných zelných listů plněných mletým masem, tedy jedna z mnoha lokálních variací populární sarmy. Samotné město Sinj a celý region Cetinska Krajina je považován za ráj všech gurmetů a každý, kdo miluje jídlo, by sem měl vyrazit,“ říká Jelena Bilić, která v Česku reprezentuje chorvatský turismus.

Jako další tip doporučuje jídla připravená pod pekou, tedy pomalu pečená v těžkém železném hrnci, která mají mimořádnou chuť.

Hostina v chorvatském vnitrozemí. Nechybí ani lesní jahody. Lahodná kremšnita. Kdo jednou ochutná, nikdy nezapomene.

A nesmíme zapomenout ani na dezert, který se sice nedostal do naší základní sedmičky, ale jehož ochutnávka je téměř povinná. Nemůže jím být nic jiného, než skvostně nadýchaná kremšnita, tedy vyšlehaný žloutkový krém ochucený vanilkou, který se rozetře na listové těsto upečené do zlatova, zatímco druhý plát listového těsta se položí navrch a pak se dá na několik hodin vychladnout do ledničky. Vyzkoušejte a nebudete litovat.