Chorvatsko: co dělat v případě ztráty dokladů

Turisté, kteří se rozhodnou odcestovat do Chorvatska, by měli znát důležité adresy pro případ nouze, jako je například adresa Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku. České velvyslanectví v Chorvatsku sídlí na adrese Savska cesta 41/IX., Zagreb, telefon je 0035 -1617 72 39 a fax 0035 -1617 66 30. Pomoci může i sezonní konzulát, který funguje do 15. září asi 15 kilometrů jižně od Splitu ve vesnici Podstrana na adrese Cesta Mutogras 47, Penzion Neda, 21312 Mutogras, telefon: 0035-21-330 277. Konzuláty nejčastěji vystavují náhradní cestovní doklady při ztrátě nebo odcizení pasu. Lidé by však měli vědět, že když přijdou o pas, měli by si náhradní doklady zajišťovat okamžitě, ne až cestou domů. Proceduru vystavování náhradního dokladu urychlí, když turista na velvyslanectví či konzulátu ještě před svým příjezdem telefonicky oznámí svá osobní data. Potom už jen předá dvě průkazové fotografie, protokol od policie a zaplatí poplatek asi 16 kuna. Často se rovněž vyskytuje situace, kdy třeba z důvodu autohavárie potřebuje turista větší částku peněz. V takovém případě je možné využít služeb společnosti Western Union, která zajistí převod peněz, jež jsou složeny v České republice, až na místo určení v Chorvatsku. Telefonní číslo policie v Chorvatsku je 92. Pokud se vám stane dopravní nehoda, trvejte na vydání protokolu o nehodě ještě před odjezdem zpět do republiky. Následné vyžadování totiž může být značně zdlouhavé a může komplikovat pojistné plnění ze strany pojišťovny. Pokuta za nehodu, kterou zaviníte, bude stát minimálně 600 až 800 kuna a 100 - 200 kuna za soudní poplatky. Za nejčastější dopravní přestupky, jako je překročení rychlosti, se platí 100 až 300 kuna, přejíždění plné čáry 300 kuna, špatné parkování 60 kuna, nasazení botičky 200 až 400 kuna, za odtažení 200 kuna a navíc 100 kuna jako pokuta. To vše při orientačním kursu1kuna = 5 Kč.Na přípravě textu se podílí cestovní kancelář Vítkovice Tours.