Chorvatsko se vrací ke stavbě mostu na Pelješac, Bosna se zlobí

Budování mostu začalo v roce 2007 přes silný odpor tehdejšího bosenského vedení. Kvůli světové ekonomické krizi ale byly práce o pět let později z rozhodnutí chorvatské vlády přerušeny. Most má být dlouhý 2440 metrů a jeho konstrukce z betonu a oceli má odolat veškerým nepříznivým podmínkám. Předpokládá se, že tato dopravní cesta bude zprovozněna do tří až čtyř let. Podle deníku Večernji list hodnota kontraktu s Číňany přesáhne dvě miliardy kun (kolem sedmi miliard korun).

Chorvatská vláda realizaci projektu obhajuje tím, že Pelješacký most ušetří čas při cestě na poloostrov, ale také na jižní část chorvatského pobřeží s Dubrovníkem. Nyní totiž řidiči musejí projíždět přes 12 kilometrů široký úsek bosenského území, které sahá až k moři, a přes dvě hraniční kontroly.

Bosna už před zahájením stavby v roce 2007 Chorvatsku pohrozila soudní žalobou u mezinárodního či arbitrážního soudu. Po pondělním podpisu kontraktu chorvatských představitelů s čínskou společností dal důrazný nesouhlas s tímto záměrem znovu najevo předseda předsednictva Bosny (kolektivní hlavy státu) Bakir Izetbegović. Zdůraznil, že stanovisko Bosny a Hercegoviny v této věci se během více než deseti let nijak nezměnilo.

Chorvatský premiér Andrej Plenković výhrady Sarajeva odmítá a tvrdí, že most se buduje „s plným respektováním Bosny a Hercegoviny“. „Výška (mostu) 55 metrů umožňuje plavební cestu a kvalitní fungování (bosenského) přístavu Neum, čímž jsou zajištěna veškerá práva Bosny a Hercegoviny,“ prohlásil Plenković podle chorvatského státního rozhlasu a televize HRT.