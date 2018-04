Dovolená v Chorvatsku letos podraží, hoteliéři zvedají ceny

Od letošního 1. července, kdy Chorvatsko vstoupí do Unie, budou muset tuzemští touroperátoři platit DPH ze svých marží. Dokud země součástí EU nebyla, byly cestovní kanceláře od platby DPH osvobozeny. Přestože operátorům vzrostou náklady, většina z nich podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) toto navýšení do konečných cen zájezdů nepromítne.

Výrazné zdražení AČCKA neočekává ani v důsledku zdražování ubytovacích služeb. "Pokud došlo u některých ubytovacích kapacit ke zdražení, pak ve většině případů jde o běžné zdražení o inflaci ve výši zhruba jednoho až tří procent," říká tajemnice AČCKA Kateřina Petříčková. Obdobný každoroční růst cen ubytování je podle ní běžný i v jiných přímořských destinacích, jako jsou například Řecko, Španělsko nebo Itálie.

S rostoucím zájmem o Chorvatsko se budou zvedat i ceny

Podobný optimismus ohledně cen ubytování nesdílí Jan Papež z konkurenční Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR). Většina hoteliérů podle něj meziročně zdražila o sedm až 15 procent. Nárůst cen se podle něj nemusí projevit u všech cestovních kanceláří, protože domlouvají ceny ubytování s ročním předstihem a proti individuálním zákazníkům mají lepší vyjednávací pozici. Konečné ceny, které hoteliéři cestovkám poskytují, tak závisí na domluvě a nelze proto zobecňovat.

Některé cestovní kanceláře uvedly, že se jim pro letošní rok podařilo nasmlouvat ubytování za ceny stejné nebo dokonce nižší než loni.

"Například v případě hotelu Mediteran v Podgoře jsme levnější. Týdenní letecký zájezd v červnu do Podgory stojí od 11 890 korun. To je o 460 Kč levněji než loni," uvedl příklad Libor Šugárek, výkonný ředitel jedné z největších tuzemských CK specializovaných na Chorvatsko - Vítkovice Tours.

Podobně situaci hodnotila i majitelka CK Victoria Jitka Jará. Podle ní cestovní kancelář ubytování nakupovala za stejné ceny jako loni, jen v některých případech cena vzrostla maximálně o dvě procenta.

Chorvatsko, do kterého ročně zamíří až 800 tisíc Čechů, se v poslední době stává stále žádanější. Kvůli potížím, které v minulosti postihly jiné letní dovolenkové destinace (Řecko, Egypt), zájem o tuto zemi ještě dále stoupl, uvedl Papež s tím, že podobné je to i u movitějších zahraničních turistů, kteří se do Chorvatska rovněž začínají ve větší míře vracet.

"To dává místním hoteliérům šance zvyšovat ceny," dodal Papež s tím, že chorvatští podnikatelé by byli sami proti sobě, kdyby to neudělali.

Tento trend potvrzuje i Jará. Podle ní se zdražování projeví spíše až v roce 2014 s tím, že pokud současný růst zájmu ze strany západních trhů potrvá, Chorvatsko se růstu cen neubrání.

Chystáte se letos na dovolenou do Chorvatska?