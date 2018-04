Chorvatsko na plachetnici. Romantika, která teď vyjde o půlku levněji

K takové aktivní dovolené navíc patří i nejrůznější činnosti, které i pro největší lenochy přinášejí zajímavé oživení – můžete se podílet na řízení lodi, tahat lana, spouštět kotvu nebo navigovat pomocí GPS.

Kdo nemá kapitánský průkaz nebo si netroufne sám na řízení lodi, může najmout kapitána nebo se připojit k flotile vedené zkušeným mořským vlkem. Pobřežní vody Chorvatska ale vytvářejí díky mnoha ostrovům a kvalitní infrastruktuře marín bezpečné prostředí i pro méně zkušené lodivody.

Úžasné šnorchlování v parku Kornati

Kouzlo jachtingu spočívá mimo jiné v tom, že vás loď přenese na místa, kam se jinak nepodíváte. My jsme jako lokalitu naší první samostatné plavby zvolili dalmátské pobřeží mezi Šibenikem a Zadarem a jako první cíl zvolili unikátní souostroví Kornati. Celkem 149 vápencových ostrovů tvoří labyrint zátok, kanálů a průlivů a od roku 1980 je národním parkem. Souostroví od pevniny dělí asi 20 km moře a kromě několika samot a malých vesniček je zcela neobydlené.

Plujeme na plachty Kornatským kanálem a obdivujeme suché ostrovy s kamennými zídkami. Odpoledne kotvíme v nádherné zátoce hned vedle rybí restaurace, která je jediným stavením široko daleko. Šnorchlujeme v průzračné vodě, kde obdivujeme půlmetrové mušle kyjovky a do našeho lodního akvária putuje několik sytě oranžových hvězdic. Před západem slunce šplhám na nejbližší kopeček, z jehož vrcholu se otevírá kruhové panorama na okolní ostrovy.

Druhý den se přesouváme k unikátnímu slanému jezeru na ostrově Dugi Otok. Posádka už je sehraná, takže po dvou dnech plavby bez problémů provádíme obraty tak hladce, že zbytek týmu v podpalubí může popíjet kávu.

Kde se kotví? Pro noční stání se kapitán vždy rozhoduje mezi komfortem, bezpečností a cenou. Většinou zdarma je romantické kotvení v zátoce, za přivázání na bójku zaplatíte cca 800 – 1200 Kč, za noc v maríně se sprchami, napojením na elektriku a vodu i přes 2000 Kč.

V zátoce a stejnojmenné rezervaci Telaščica se chytáme na bójku a po polední polévce sedáme do nafukovacího člunu a veslujeme k pobřeží. Zde se ukrývá jezero Mir, jedno z mála evropských slaných jezer. Mořská voda do něj proniká skrz četné pukliny ve vápenci a díky mělkosti a odpařování je voda v jezeře mnohem slanější a teplejší než v moři. Doslova pár stovek metrů od jezera najdeme útesy Grpaščak, jedny z nejvyšších útesů na Jadranu – bílé skály tu padají do hloubky 160 metrů a z jejich hrany prý bývají vidět delfíni nebo orli.

Útesy Grpaščak dosahují 160 metrů a patří mezi nejvyšší na Jadranu. Jachtařská snídaně - kapitán doplul na pobřeží pro čerstvé koblihy. Ráno v zátoce na ostrově Murter

Malebná vesnička a skvělá zmrzlina

Po několika slunných dnech se trochu horší počasí a pěkně se rozfoukal vítr. Refujeme plachty a plujeme na zadoboční vítr jen na poloviční kosatku. I na takto malou plachtu dosahuje naše loď rychlosti kolem 6 uzlů, což je asi 11 km/hod – pořád jsme rychlejší, než kdybychom pluli na motor.

Podle předpovědi by se během noci měla rozfoukat bora – obávaný jadranský vítr, který přichází nenadále většinou od severovýchodu. Hledáme tedy vhodné místo na nocování, kde budeme pěkně v závětří. Nakonec se nám nejvíce líbí kotviště na ostrově Kaprije. Hlubokou zátoku tady obklopuje malebná vesnička s nábřežím a hospůdkami. Kapitán má radost z bezpečného kotvení a zbytek osazenstva z výborné zmrzliny a pohodového posezení v kavárně – takové místo bychom na pevnině určitě nenašli!

Na plachetnici se dostanete do míst, kde najdete spoustu mořských živočichů. Ranní koupel Konečně pořádně fouká!

Cesta k vodopádům a pohoda u petrolejky

Pár dalších dní plujeme „na pohodu“ mezi okolními ostrovy Žirje, Zlarin, Zmajan a Prvič. Užíváme si sluníčka, příjemného větru na plachtění i nádherného koupání v závětrných zátokách. Večer po zakotvení v kokpitu rozsvítíme petrolejku a u vychlazeného vína vychutnáváme klid a pohodu na moři.

Kolik stojí dovolená na jachtě Cena lodě je zásadní položkou rozpočtu, ovlivňuje ji zejména sezona, velikost a stáří plavidla. Kdo chce ušetřit, zvolí termín v květnu nebo na konci září, kdy jsou oproti létu ceny často i poloviční . Ceny se pohybují od cca 1000 eur výše , katamarány jsou dražší než jednotrupé plachetnice.

. Ceny se pohybují , katamarány jsou dražší než jednotrupé plachetnice. Při plném obsazení lodi vychází cena dovolené na 11metrové plachetnici pro 8 lidí v plné sezoně od 10-12000 Kč/os. (pronájem lodi, tranzit log, pojištění kauce, kotvení, nafta).

V Chorvatsku existují stovky charterových společností. Seznam najdete zde.

Na internetu najdete několik českých vyhledávačů lodí – např. www.yachtnet.cz, www.azyacht.cz nebo www.najachtu.cz.

Na závěr dvoutýdenní plavby se rozhodujeme navštívit národní park Krka. Plujeme kolem města Šibenik a pak dále do vnitrozemí zatopeným kaňonem řeky Krka až do městečka Skradin. I když nejsme nyní na otevřeném moři, plavba nepozbývá dobrodružného ducha, stěny hlubokého kaňonu se svírají a v několika místech tvoří ostré zákruty. Kolmé skály padají přímo do vody, která je v těchto místech napůl mořská a napůl sladká.

Na březích si všimneme několika farem na chov mušlí. Zdejší slávky jsou vyhlášenou pochoutkou a prý tu rostou až 3x rychleji než kdekoliv jinde na světě. Není divu, že místní z nich vyrábějí nejrůznější speciality, mimo jiné paštiky, polévky, guláš, dokonce i chléb a koláče!

Pohodová plavba souostrovím Kornati

VIDEO: Pohodová plavba souostrovím Kornati Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kotvíme kousek od maríny ve Skadrinu a odpoledne vyrážíme na průzkum nedalekého národního parku Krka. Lodě k vodopádům vyplouvají každou půlhodinu a nás po dnech ostrovní robinzonády čeká setkání s turistickou realitou Chorvatska – loď je narvaná turisty a když se vylodíme v parku, nemůžeme přes davy lidí ani dojít k prvnímu vodopádu. Raději se hned otáčíme a teprve na palubě naší plachetnice plně doceňujeme, jakou oázu klidu a soukromí nám loď poskytuje...