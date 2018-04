Chomutov - taková jiná zoo

"Dozvíte se u nás, že v Evropě žijí také tuleni, antilopy sajgy, nebo opice magoti nebo pižmoni." Chomutovská zoologická je totiž jediná česká zahrada, která se specializuje na evropskou faunu. A protože je dostatečně rozsáhlá, mají tu zvířata tak velké výběhy, že si zde mohou připadat jako ve volné přírodě, a ne jako ve vězení. A podle toho se také chovají. Medvědi si vyhrabali v červené hlíně svého výběhu celá opevnění a v hlubokých doupatech tu přespávají zimu. "Občas se uprostřed zimy probudí, a pak tu pobíhají k výběhu a shání něco k snědku," vypráví pracovník zoo Martin Šíl.

Ve svahu je malý kousek ohrazený kůly a drátem. "Tam si udělal hnízdo bláznivý ledňáček. Museli jsme to ohradit, aby mu ho medvědi nezničili," říká Šíl a dodává s úsměvem, že ledňáčka nechovají, že ten je tu místní. Ledňáček není zdaleka jediný. V rybníku v medvědíně se zabydlely kachny, nedaleko sídlí "místní" kormoráni, jejichž rozsáhlá kolonie, kde v hnízdech vyvádí mladé, zcela ovládla nedaleké jezírko. V klidu a bez problémů tu ale přebývají vedle plameňáků z Francie a Španělska.

Ve velkém výběhu žije i skupina makaků magotů, jediných evropských opic, které žijí na gibraltarském výběžku a jež se rozšířily i v jižním Španělsku. Tyto opice se tady v Chomutově už také cítí jako doma. "Nevadí jim dokonce ani zima, ani sníh, a tak se návštěvníkům může občas stát, že uvidí dovádět opice na sněhu," uvádí Šíl.

Téměř přírodní podmínky jsou sice velmi příjemné pro zvířata, ale pro návštěvníky mají jednu nevýhodu. Nemusí totiž některá zvířata vůbec vidět. Tak to ale v přírodě prostě bývá, a jak praví staré myslivecké přísloví: "Než uvidíte vlka, tak on vás předtím uvidí nejméně desetkrát." Například takoví bobři, kteří mají vyhrabány své nory v potoce vtékajícím do medvědína, prostě moc nevylézají. "Jsou to převážně noční zvířata a přes den se objevují venku jen zřídka," říká Šíl. Také vedlejší mývali odpočívají na noc. V desetimetrové výšce korun stromů ve svém výběhu vypadají jen jako chlupaté koule. Když ale chvíli postojíte, jedna z těch koulí se pohne a objeví se zvědavé mývalí oči a celá produkce je ukončena výstavním zívnutím. Pak se spí dál.

Mnoho zvířat však reaguje zcela opačně. Takový párek svišťů stepních přiběhne ke každému návštěvníkovi, který se u jejich klece objeví. To samé platí o o místních tuleních kuželozubých, kteří už dnes žijí jen na dvou místech na Baltu. Zdejšímu párku se nedávno narodila malá tulení dáma, která je miláčkem zdejších dětských návštěvníků. Na zdejších ponících si mohou malí návštěvníci o víkendech i zajezdit. V rámci zoo funguje i statek, v němž se chovají už pomalu mizející formy domácích zvířat. Obří černé chlupaté prase "mangalice", vodní buvoli, krásný bílý starouherský stepní skot s mohutnými rohy, pratuři nebo ovce cápové s rohy nejen dlouhými, ale i stočenými do vrtule, to je jen část zvířat, které tu můžete vidět. Pokud se vám tady zalíbí, můžete na statku dokonce i pár dní bydlet. Ale to není všechno.

K chomutovské zoo patří i safari. Velký terénní ford vás proveze obřím výběhem, kde můžete takřka ve volné přírodě vidět největší vzácnost zdejší zoo, stádo jediné evropské antilopy sajgy tatarské, ale i zubry, divoké koně, jeleny, muflony a další zvířata. V Chomutově mají prostě takovou zvláštní zoo. Takovou, kterou těžko jinde najdete.



Může se hodit

KDE ZOO NAJÍT: Zoopark najdete poměrně lehce, leží na západním okraji Chomutova, vedle výpadovky směrem na německý Chemnitz. Je poměrně dobře značen, jen poslední odbočku lze při troše nepozornosti přehlédnout.



PROHLÍDKY: Zoo má otevřeno každý den od devíti do šesti, v zimě do čtyř hodin. Prohlídka safari se koná jednou denně ve všední den a třikrát denně o víkendech. Je však lepší si místo rezervovat předem, i proto, že někdy bývají kvůli rozmoklé půdě jízdy zrušeny.



DALŠÍ INFORMACE: vám rádi podají na telefonu 0396/ 27 467, nebo na e-mailu: zoopark@iba.cz