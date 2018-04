Neznámé perly Slovenska. Výlet do krásných soutěsek Chočských vrchů

Může se hodit Jak se tam dostat

Z hlavní silnice Žilina – Poprad odbočit za Ružomberkem (těsně před nájezdem na dálnici) na Bešeňovou a pokračovat přes Potok okolo přehrady Liptovská Mara směrem na Liptovský Mikuláš. Pak podle ukazatelů odbočit vlevo buď do Prosieku, nebo do Kvačan na záchytné parkoviště. Z opačného směru odbočit z Liptoského Mikuláše směr Tatralandia a pokračovat dál podle ukazatelů do Kvačan nebo Prosieku. Mapa

1 : 50 000 VKÚ č. 111 – Chočské vrchy, vodná nádrž Liptovská Mara Doporučená trasa:

Prosiek – Svorad (modrá) – Velké Borové (modrá) – Oblazy (modrá) – Kvačianská dolina (červená) – Kvačany (červená) – Prosiek (žlutá).

Celkem asi 15 km, 6 hodin