Podzimní slovenské hory. Chmeľová, nejhezčí kopec Bílých Karpat

Může se hodit Jak se tam dostat Autem se do obce Červený Kameň dostanete po horské silničce z moravského Brumova přes Nedašov a Nedašovu Lhotu. Parkovat je nejlepší u kostela, kolem něhož prochází značené trasy.

Možnosti veřejné dopravy z české strany jsou v této oblasti značně omezené. Jistou teoretickou možnost, jak se vrchu Chmeľová co nejvíce přiblížit, představují vlaky do stanice Vlárský průsmyk anebo autobusy z Brumova do osady Sidonie. Itinerář trasy

Červený kameň – sedlo Chmeľové; 4 km (žlutá) – Chmeľová a zpět; 5 km (žlutá) – hrad Vršatec; 5,5 km (žlutá) – Vršatské Podhradie; 6 km (modrá) – sedlo Chotuč; 8 km (modrá) – Červený Kameň; 10 km (modrá) Mapy

SHOCart 1 : 50 000 č. 1076 – Vršatec, Sulovské vrchy

VKÚ Harmanec 1 : 50 000 č. 119 – Strážovské vrchy, Trenčianske Teplice