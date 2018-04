Chilský ráj rok po ’českém pekle’

"To se stane," mávne rukou Guillermo Santana, šéf místní pobočky Národní lesní společnosti Chile. Stojí se skupinkou lidí ve žlutých vestách na břehu jezera. A věřte či ne, nacvičuje s nimi zásah proti požáru - v jejich rukou se najednou objevují pavučiny dlouhých hasičských hadic.

Zachoval se férově...

"Zachoval se férově, okamžitě se k požáru přihlásil. To udělá málokdo. V tehdy panujícím počasí se však s ohněm zpočátku prakticky nedalo bojovat, to byla ta smůla," říká Santana. Ví velmi dobře, o čem mluví. Právě on před rokem propouštěl z cely v Puerto Natales Jiřího Šmitáka, jemuž se podařilo 17. února 2005 neopatrnou manipulací s benzinovým vařičem způsobit požár gigantických rozměrů.

Chilané tehdy sledovali zprávy o požáru ve svém nejslavnějším národním parku snad stejně napjatě jako onehdy v roce 1881 Češi planoucí Národní divadlo. Trvalo celý měsíc, než se požár v rezervaci podařilo definitivně zvládnout.

Bilance škod se nakonec zastavila na 15 tisících hektarů vyhořelé plochy, z toho zhruba 11.000 hektarů na ploše národního parku. Nejnavštěvovanější části parku naštěstí požár nezasáhl.

Na tehdejší drama však místní hasiči asi nikdy nezapomenou. Při vyslovení jména Šmiták hned zpozorní, v jejich tvářích však není vidět nevraživost. "Na Čechy jsme nijak nezanevřeli, stále je tu rádi vidíme," přitakává Danissa Aguilarová, členka týmu hasičů cvičících u jezera pod majestátní hradbou hor.

I další setkání s Chilany v Torres del Paine a nedalekém městečku Puerto Natales působí, jako by po požáru sympatie k Čechům paradoxně spíše vzrostly, než klesly.





Branou do parku je z chilské strany přístavní město Puerto Natales.

Leží v hlubokém zálivu ztraceném v horách.

Češi? Ti, kteří pomáhají

Proč? Možná trochu napoví historka, která se zde odehrála loni v listopadu. Ke skupince cizinců obědvajících v restauraci v Puerto Natales se přitočili místní od vedlejšího stolu a po zjištění, že jde o Čechy, okamžitě roztávají: "Češi? To jste vy, co nám tu tak pomáhají?"

Historku vypráví Marta Teplá, ředitelka odboru obchodu a mezinárodní spolupráce na českém ministerstvu zemědělství, která do Torres zavítala v listopadu s českými lesnickými experty. Podle ní jsou Chilané doslova nadšeni z reakce českých úřadů po požáru.

"Říkají, že jsme první stát, který se ke škodě způsobené svým občanem postavil takhle čelem," říká Teplá. Již loni v březnu, prakticky okamžitě po uhašení požáru, schválilo Česko první fázi pomoci při obnově zničené vegetace ve výši 4,5 milionu korun.

Z těchto prostředků se v Puerto Natales buduje školka se skleníky, kde již letos mají začít s využitím české technologie pěstovat sazenice pro obnovení zničené vegetace. Ve druhé fázi pomoci bylo Chile zařazeno do rozvojového programu a na financování projektů týkajících se obnovy parku má putovat v příštích pěti letech dalších asi 10 milionů korun.





Torres del Paine, skalní věže, které vévodí krajině,

daly chilskému národnímu parku jméno

Autor: Profimedia

To se nám nestane...

Naše skupinka se rozhodla utábořit v tábořišti Italiana. Na rozdíl od jiných kempů je v něm zakázáno nejen rozdělávat oheň, ale i používat vařiče. Před setměním přichází správce tábořiště a hrozí vysokými pokutami. "Slyšeli jste, doufám, o tom velkém požáru loni," upozorňuje.

O dvě hodiny později už mezi stany vesele plápolají plamínky vařičů. Chybami se člověk učí, jistě... Svými určitě, ale cizími?

No jasně, to, co se stalo před rokem Jiřímu Šmitákovi, by se přece určitě nikomu jinému stát nemohlo...





Takhle vypadal unikátní národní park Torres del Paine

krátce o požáru, který loni způsobil český turista