Chile: průvodce přírodními krásami národních parků

Může se hodit FORMALITY

max. 90 dní nepotřebujete vízum. Chcete-li zde pobýt déle, lze tuto povinnost obejít tím, že vycestujete do sousední Argentiny a při cestě zpět dostanete opět razítko povolující pobyt 90 dní.

Do Chile se nesmí dovážet žádné rostliny, ovoce, zelenina, maso, sýry, mléčné výrobky a další potraviny. Toto nařízení je při vstupu do země důsledně kontrolováno. DOPRAVA

Mezinárodní

Z České republiky není do Chile přímé letecké spojení. Musíte využít služeb některé z větších leteckých společností – např. Swiss Air, Air France, Alitalia či Lufthansa. Zpáteční letenka vyjde na zhruba 30.000 – 35.000 Kč, objeví-li se ale akční nabídka pro studenty, může být cena nižší. Vnitrostátní

V Chilské republice je poměrně hojně na delší vzdálenosti využívaná vnitrostátní letecká doprava společnosti Lan Chile.

Máte-li však dost času nebo omezené finanční možnosti, je možné cestovat autobusem. Většina autobusových společností nabízí autobusy s lůžkovou či pololůžkovou úpravou (tzv. "cama“ a "semi-cama“), během jízdy je stevardkami podáváno občerstvení, autobusy mají též WC a video. Jízdenky jsou prodávány pouze na místa, místenku je dobré si zakoupit alespoň den předem.

Na kratší vzdálenosti je možné využít autostopu, který je v Chile relativně snadný a navíc máte takto jedinečnou možnost zdokonalit se ve španělštině. UBYTOVÁNÍ

V Chile se setkáte se širokou škálou možností ubytování, od luxusních hotelů až po jednoduché ubytovny. Hlavně v menších turistických městech se na vás hned na autobusovém nádraží vrhnou místní s nabídkami na nocleh. Častokrát rodiny, mající větší dům, upravili 3-5 místností na pokoje pro hosty, kterým nabízí sdílení koupelny a ve vyhrazených hodinách též kuchyně. Cena takového ubytování se zpravidla pohybuje kolem 3000 CLP (=150 Kč) na osobu a noc.

Dobrým pomocníkem při hledání ubytování může být též průvodce, např. Lonely Planet. V přírodě můžete přespávat ve stanech nebo klidně "pod širákem“. CENY, PENÍZE

Ceny v Chile jsou o trochu vyšší než v Čechách. V každém větším městě najdete bankomat, akceptovány jsou platební karty Visa, Master Card a další. Dolary bez problému vyměníte za chilská pesa. BEZPEČNOST

Bezpečnost v Chile je téměř srovnatelná s bezpečností v České republice. Ve větších městech (především v Santiagu) je třeba dávat si pozor na kapesní zloděje a na finty zlodějů, kteří čekají na vaši chvilku nepozornosti. V autobusech, především při nočních přejezdech, mějte příruční zavazadla vždy při sobě, nedávejte si hodnotné věci do prostoru nad sedadly. OČKOVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Do Chile není žádné očkování povinné, kromě tetanu se doporučuje žloutenka a břišní tyfus. Zdravotnické služby jsou v Chile sice na dobré úrovni, ale poměrně drahé, proto je dobré nezapomenout před cestou na zdravotní pojištění a vzít si z domova řádně vybavenou lékárničku. Vodu na pití, nabíranou v přírodě, určitě dezinfikujte. NÁRODNÍ PARKY Všechny národní parky Chile spadají pod správu státní organizace CONAF, která od návštěvníků vybírá poplatky (výše poplatku se mezi jednotlivými parky liší). Autoři článku JARMILA A MILOSLAV PRYNYCHOVI strávili v Jižní Americe v roce 2006 šest měsíců. Procestovali Argentinu, Chile, Peru, Bolívii, Ekvádor a navštívili i Velikonoční ostrov.

Do Peru a Bolívie zavítali již podruhé, tyto země je natolik nadchly, že se sem v budoucnu bezesporu vypraví znovu.

Kromě většiny zemí Evropy spolu procestovali Keňu, v létě plánují cestu do Pakistánu a Indie. Kromě fotografování na cestách chtějí poznávat místní lidi, místní kulturu a krásy přírody.

Miloslav Prynych vystudoval VŠE obor informatika, v současné době pracuje jako učitel na Gymnáziu v Aši, manželka Jarmila je farmaceutka. Jejich snem je však vypravit se na delší dobu do chudších zemí světa učit děti na tamní škole.

Cestovatelské stránky autorů s mnoha krásnými fotografiemi si můžete ZDE.