Chebské dvorky nabízejí objevování skryté krásy města a umění

Každý rok na začátku června naplní dvorky, úzké uličky, náměstíčka a další zákoutí v centru Chebu umění všeho druhu. Zdi, ploty i zábradlí ozdobí obrazy, plastiky a fotografie, hrají se divadelní představení, koncertuje se, pořádají se módní přehlídky a tvůrčí dílny. To jsou Chebské dvorky, netradiční setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí. Akci pořádá chebská Galerie 4, a to od středy 8. června do soboty 11. června.

Nové centrum Chebských dvorků i nový domov pro G4

Novým sídlem chebské galerie G4 je barokní špejchar na Františkánském náměstí.

Program největší výstavy pod širým nebem na dvorech, v uličkách, zahradách a zákoutích historického centra Chebu začíná ve středu 8. června v 16.30 na hlavním náměstí Krále Jiřího z Poděbrad přímo ve Špalíčku průvodem bubeníků z Ostrova a Karlových Varůa pokračuje od 19 hodin na dvorku číslo 7 neboli na Františkánském náměstí. To se poprvé stane centrem festivalu a zároveň svědkem slavnostního zahájení s Ivou Bittovou a Čikori.

Chebské dvorky jsou největší výstavou pod širým nebem v uličkách, zahradách a zákoutích historického centra města.

Abyste si všechno užili a neuteklo vám nic důležitého, budete potřebovat program a plán dvorků. Seženete je na internetu, v informačním centru anebo ve festivalovém infocentru v Galerii 4, nejstarší stálé fotografické galerie v Česku. Pozor, loni v prosinci se přestěhovala do barokního špejcharu právě na Františkánské náměstí! Kromě dlouhodobé výstavy věnované historii chebských fotografických ateliérů na přelomu 19. a 20. století si tu až do soboty 25. června můžete prohlédnout výstavu Po stopách kralevice Karla, pořádanou k výročí 700 let od narození Karla IV. Fotografický workshop zmapoval působení budoucího krále v severní Itálii, tematicky se zaměřil na bitvu u Modeny, založení města Montecarlo u Luccy a vybudování hradu v Montecarlu.

Chebské dvorky letos doplní Noc kostelů

Současně s Chebskými dvorky se v pátek 10. června koná Noc kostelů, otevřený bude i kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty.

Žádná jiná akce vás tak dokonale neprotáhne utajenými zákoutími Chebu jako Chebské dvorky. Své cesty za uměním můžete spojit s objevováním originálních uměleckých děl a dílek v chebských nikách a také s dalšími akcemi. Letošní datum je mimořádně příznivé, protože v pátek 10. června se koná Noc kostelů; vedle nejstaršího chebského kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty se jí zúčastní také evangelický Kostel pokoje, dominikánský kostel sv. Václava a modlitebna Bratrské jednoty baptistů. Zapojí se i modlitebna CASD společenství Vinice, kde se chystá promítání filmů Evangelium podle Jana a Evangelium podle Matouše, a Husův sbor. Tam se můžete vypravit na koncert plzeňské rockové kapely Burgtheater, která zhudebňuje texty Vratislava Brabence, člena The Plastic People of the Universe.

Když do Chebu, tak do nového muzea!

V novém Retromuseu v Chebu se projdete typickým socialistickým obývákem.

O Pachelbelově domě, kde byl roku 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna, Chebském hradu anebo Bismarckově rozhledně na Zelené hoře jste už zřejmě slyšeli, ale možná nevíte, že v únoru otevřela chebská Galerie výtvarného umění nové Retromuseum, muzeum designu a životního stylu od 60. do 80. let. Ve Schillerově domě na hlavním náměstí se projdete typickým socialistickým obývákem a uvidíte špičkové i kýčovité kousky, které kdysi zdobily tuzemské domácnosti. Jediná souhrnná expozice poválečného designu v Česku si vypůjčila exponáty ze sbírek mnoha českých muzeí, zejména pak Národního technického muzea a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Hlavní prohlídku doplňují dvě menší výstavy. Jedna je věnovaná botaskám, druhá chebskému designérovi Josefu Cupákovi, autoru legendární skládačky Eska 622.