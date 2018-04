Chci se zapsat do Guinessovy knihy rekordů, říká vozíčkář

Co mu chybí jsou peníze. Teď má na účtu asi pět tisíc korun našetřených z kapesného, k cestě však potřebuje několikanásobně víc.

"Možná je to bláznivý nápad, ale chci na sebe a mně podobné lidi trošku upozornit. Navíc mi za chvíli začínají prázdniny a nevidím důvod, proč je nevyužít k poznání Čech, Moravy a Slezska a k případnému zápisu do Guinessovy knihy rekordů," zdůvodňuje svůj záměr student obchodní školy pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce.

Jako jeden z mnoha studentů se do specializovaného zařízení dostal před dvěma lety. Rok poté, co jej lékaři a rehabiltační pracovníci dávali dohromady po vážné dopravní nehodě. Před třemi lety jej o Velikonocích mezi vesnicemi poblíž Ždánic srazil na silnici neznámý řidič. Náraz mu zlomil páteř a tak se po několikaměsíčním léčení musel smířit s tím, že už chodit nebude. "Měl jsem štěstí na lidi, kteří byli kolem mě. Moc mi pomohli se smířit. Musel jsem ale začít přemýšlet jinak, než dřív. Už jsem se nemohl vyučit a hledat si práci jako kterýkoliv z mých vrstevníků. Byl jsem nucen jít tam, kde jsou na vozíčkáře připraveni a tak jsem začal studovat účetnictví na Obchodní škole na Kociánce," vzpomíná Petřvalský.

K cestě napříč republikou ho vyzvali kamarádi. Vědí, že má Petřvalský dobrou fyzickou kondici, protože hodně sportuje. Doprovodí ho společně s několika terapeuty v autě, kde bude mít mladík náhradní vozík, jídlo, oblečení a stan. "Fyzioterapeuti by měli po čas cesty dohlížet, jestli jsem v pořádku a všechno zvládám," podotýká Petřvalský.

Trasa začíná na západě Čech a měří šest set kilometrů. "Startovat chci v městečku Velká Hleď sebe. Vybral jsem si ho, protože mi imponuje svým názvem. Myslím si, že by se měl každý občas podívat sám na sebe, vyzkoušet, co dokáže, nesmířit se s daným stavem. Já chci být vozíčkář, který se pokusí sobě i ostatním dokázat, že jsem schopný se samostatně rozhodovat, sportovat a cestovat navzdory osudu," říká mladík.

Z velké Hleď sebe hodlá jet přes menší vesnice a městečka do Stříbra, Příbrami a Sedlčan. Odtud pak do Světlé nad Sázavou, Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem přes Prostějov až na sever Moravy a do cíle ve Frýdku-Místku. To vše za pouhých sedm srpnových dní. "Byl bych moc rád, kdyby se mi podařilo v lidech probudit zájem o podobné akce. Příští rok by nás mohlo vyjet víc a třeba na jinou trasu," dodává Petřvalský.



Spojení na Dušana Petřvalského

e-mail: petrvalsky@atlas.cz

číslo konta: 10 23 28 007/27 00