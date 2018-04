Chcete si v lednu dopřát kulturní zážitek? Vydejte se do Prahy

Lednové koncerty v Českém muzeu hudby

Za libozvučnými tóny v jedinečných prostorách Českého muzea hudby se vydejte v druhé polovině ledna. První dva koncerty, které se uskuteční 16. a 18. ledna od 18:30, představí malé hudební talenty. Na prvním vystoupí žáci Základní umělecké školy Jana Hanuše s flétnovým koncertem.

O dva dny později svůj um předvedou studenti Základní umělecké školy U Půjčovny 4. 19. ledna si budete moci užít tóny skladebClarinettino, Koncertu pro violoncello a dalších, které ztvární Komorní orchestr Akademie pod vedením dirigenta Pavla Hryzáka. Poslední lednový koncert se potom uskuteční 25. ledna a vystoupí na něm PKF Philharmonia. Začátek je plánován na 19:30. První dva lednové koncerty v Českém muzeu hudby jsou zdarma, vstupné na další dva vás vyjde na 150 korun.

Stylové večery 2016

Orchestr Harmonia Praga připravil na rok 2016 třetí ročník cyklu sedmi koncertů na Novoměstské radnici, nazvaných Stylové večery. Koncerty vás provedou hudbou různých období pod taktovkou Štefana Britvíka a s průvodním slovem houslisty, uměleckého vedoucího a sólisty komorního orchestru Miroslava Vilímce, který vás během večera seznámí se skladateli a jejich díly.

První koncert můžete zhlédnout 12. ledna. Nese název Novoročně s Mozartovými a posluchačům představí unikátní srovnání tvorby geniálního Wolfganga Amadea Mozarta s díly jeho otce Leopolda Mozarta. Další stylové koncerty můžete navštívit 11. února, 31. března, 19. května, 30. června, 6. října a 3. listopadu.

Koncert začne, stejně jako všechny ostatní v cyklu, v 19:30 a vstupné vás vyjde na 300 korun pro dospělého a 150 korun pro studenta. V případě, že byste si chtěli ozvláštnit vážnou hudbou celý rok 2016, zakupte si některou z nabízených permanentek.

Výstava Czech Press Photo 2015

Fotografií roku se stal snímek Jana Zátorského z MF Dnes

Staroměstskou radnici navštivte, pokud se řadíte mezi milovníky fotografií. Až do 31. ledna tam můžete zhlédnout výstavu Czech Press Photo, která ukazuje, jak vidí každodenní život skrze hledáčky svých aparátů fotožurnalisté z Česka a Slovenska. V Křížové chodbě a Rytířském sále uvidíte mimo jiných fotografii roku, na níž fotograf MF Dnes Jan Zátorský zachytil uprchlíky na maďarsko-srbské hranici. Chybět nebudou ale ani vítězové kategorií Reportáž, Sport či Lidé, o kterých se mluví.

Staroměstskou radnici můžete navštívit v pondělí od 10 do 19 hodin a od úterý do neděle mezi 9. a 19. hodinou. Dospělí zaplatí za vstupenku 120 korun, studenti a senioři potom 80 korun. Děti do deseti let mají vstup zdarma.