Chcete si sami vybrat vilku či zámeček na dovolenou? Síť Interhome to umožňuje

Toužíte po neobvyklé dovolené? Což takhle malý zámeček v italském Toskánsku? A nebo vilka na španělském pobřeží či na Floridě? Možná se spokojíte s tím vůbec nejjednodušším ubytováním ve švýcarském lyžařském středisku Le Corbier, kde zaplatíte necelých šest tisíc pro čtyři osoby za týden? Že na dovolené toužíte spíše po luxusu? Ani to není žádný problém. Můžete si například objednat luxusní dům ve snobském Svatém Mořici. Pro šest osob za týden vás to ale přijde na více než 270 000 korun. Podobné nabídky umožňuje celosvětová síť Interhome, která má zastoupení i u nás. Jedná se o síť svým rozsahem a nabídkou skutečně výjimečnou. U Interhome si můžete vybrat z 20 000 rekreačních bytů, chat, vil, zámečků, statků, paláců i hradů. Nabídka se rozprostírá ve čtrnácti zemích Evropy (včetně České republiky) a na americké Floridě. Navíc má Interhome zastoupení prakticky po celém starém kontinentu, ale například i v Austrálii. Devadesát svých zastoupení má ve velkých evropských turistických střediscích. Jeho služby nabízejí i některé velké cestovní kanceláře. Novinkou je, že od 15. září se dá u nás veškerá nabídka Interhome rezervovat i přes počítačovou síť internet (adresa: http://www.interhome.cz). Tím by mělo být podle firmy zaručeno cestovatelům soukromí při vybírání tohoto druhu dovolené a zvýšen komfort při hledání ubytování. Na těchto internetových stránkách si můžete vybrat až v osmi jazycích. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, ani to nevadí. Celou nabídku vám může zprostředkovat české zastoupení této firmy (Interhome, Úvoz 68, 602 00 Brno, telefon: 05/42218421, fax: 05/42218426).