Chcete originální jméno? Jeďte do Thajska

Thajská učitelka dříve zvaná Manasaví byla pojmenována po matce a otci blízké rodinné přítelkyně. Minulý rok jí však astrolog sdělil, že jí jméno může přinést smůlu a že by ho měla změnit. Zašla tedy nejprve na obvodní úřad a pak do kláštera, kde

jí mnich nové jméno požehnal. Nedlouho poté si však Manasaporn, jak si nyní nechávala říkat, poranila při ošklivém pádu koleno a vzápětí ji pokousal pes. Konzultovala tedy svou situaci s jiným proslulým astrologem, který jí navrhl jméno Anapat. To při součtu písmen s jejím příjmením dává 99, no a devítka je v Thajsku

šťastným číslem.



Časté změny jmen nepůsobí naštěstí mezi známými a příbuznými v zemi přílišné problémy, protože se zde lidé zpravidla oslovují krátkými přezdívkami. Pokud si takto ovšem změní jméno váš učitel či lékař, nezbývá vám, než se přizpůsobit a to staré prostě zapomenout.



Příjmení byla v Thajsku zavedena teprve v roce 1913 králem Rámou IV., který tak chtěl zabránit právním a administrativním zmatkům. Obyvatelé nicméně nadále dávají i v oficiálním styku přednost užívání jmen křestních k velké radosti cizinců, pro něž jsou thajská příjmení skutečným oříškem. S ohledem na požadavek

originality bývají totiž zpravidla nepřekonatelnými jazykolamy.



Od roku 1962 nabízí ministerstvo vnitra každoročně několik tisíc nových příjmení, které pro ně vymýšlí k tomu zvlášť pověřená skupina lingvistů. Z nich se obvykle využije asi polovina. Letos poprvé předložil seznam jmen také nejvyšší buddhistický patriarcha, který čerpal z návrhů mnichů, a hned se stála fronta. První balíček 999 jmen byl příznačně předán 9.3., devátý den před úplňkem.



Mnozí žadatelé o nová jména jsou etničtí Číňané, kteří mají pro změnu praktické důvody. Ačkoli žijí v Thajsku již několik generací, mají pocit, že jim thajské jméno pomůže snáze se začlenit do společnosti a najít si zaměstnání. Šéf registračního oddělení ministerstva vnitra Kritipong Vačarasiritcham se domnívá, že poslední šílený hon za novými jmény vyvolala mezi Thajci asijská finanční krize. "Lidi byli

postiženi hospodářským chaosem a někteří se přiklonili k názoru mnichů, že jim smůlu přinášejí jejich stará jména."