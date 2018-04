Chceme lanovku! volají obce na Šumavě. Ochranáři jsou proti

Kopec Hraničník leží na česko-rakouské hranici poblíž rakouského lyžařského centra Hochficht. Propojení by tak výrazně pomohlo rozvoji turistického ruchu celé oblasti.

"Petice, kterou již podepsaly stovky lidí, je zoufalým pokusem lidí, jak upozornit na to, že pokud se máme živit cestovním ruchem, musíme to dělat celoročně. Tři měsíce v letní sezoně rozhodně nestačí. V zimě ale nemáme návštěvníkům co nabídnout," řekl hornoplánský starosta Jiří Hůlka.



Většina provozovatelů penzionů v okolí své hosty v zimě na Hochficht vozí přes hraniční přechod ve Zvonkové. "Takový provoz dělá na Šumavě určitě větší paseku, než kdyby tu byla jedna lanovka," podotkl Jan Smetana, majitel penzionu U Karla v Horní Plané.



I u něj mohou lidé petiční archy podepisovat. "Připojila se většina našich hostů. Každému je jasné, jak je takový projekt důležitý," řekl Smetana.



Lanovka by měla vést z Nové Pece na Hraničník (spojnice je pouze orientační)

Propojení za 300 milionů

Petice už mezi lidmi koluje dva měsíce. Za tu dobu organizátoři nashromáždili stovky podpisů. "Jen já mám šest archů po pětatřiceti jménech. Další jsou na městském úřadě a u dalších podnikatelů," řekla jedna z iniciátorek Irena Pešková.

S touto iniciativou sympatizuje i Nová Pec, odkud by měla lanovka vést. "Postavit ji měli už dávno. Snad tím dáme znovu vládě vědět, že o ni stojíme," sdělila starostka obce Věra Lavičková.

Zatímco nyní trvá cesta z Plané na Hochficht necelou hodinu, lanová dráha by ji zkrátila asi na třetinu. Dva a půl kilometru dlouhé propojení české a rakouské strany by vyšlo na zhruba 300 milionů korun.



"Po vládě nechceme žádné peníze, jen aby konečně otevřela oči. Proč se třeba v Krkonoších vleky staví a u nás to nejde? Chápeme, že Smrčina je pro ochranu přírody důležitá, my ale chceme vedlejší kopec, který je už z poloviny sežraný kůrovcem," zlobí se Hůlka.

Ochranáři: Lanovku na nejcennějším území nechceme

Podle Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je ale právě okolí Smrčiny jedno z nejcennějších území. "Existence takové hodnoty klade lanovce a lyžařskému areálu strašnou spoustu překážek. Navíc pokud je podle zákona něco zakázané, tak my na tom musíme trvat," řekl vedoucí Správy NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.

Proti lanovce se postavil i ministr životního prostředí Martin Bursík. Už před časem řekl, že ministerstvo je ochotno maximálně uvažovat o vybudování lyžařského areálu na Špičáku nedaleko Plané.

Naopak Jihočeský kraj propojení rakouského lyžařského areálu s českou částí Šumavy podporuje. Zahrnul jej i do zásad svého územního rozvoje.

"Měl by zvítězit zdravý rozum. K tomuto projektu existuje několik variant, je třeba se domluvit na účelném kompromisu. Určitě je to jedno z témat, nad nimiž se setkám s ředitelem správy parku," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.