Je to chatka s nejhezčím výhledem na světě, hlásají cestovatelé

Originální útulna Three Fingers (Tři prsty) stojí na vrcholu stejnojmenné hory, která se nachází v divočině Boulder River v severní částí Kaskádového pohoří na severozápadě Spojených států. Krásu tamních výhledů opět připomněly fotografie Craiga Weilanda, Ethana Weltyho a Colina Ridgleyho, které v posledních týdnech kolují na sociálních sítích.

Skupinka strávila v chatce noc a nafotila nádherné snímky okolní krajiny. Dostat se do chatky ovšem není úplně jednoduché, vystoupat je tam třeba po náročné feratě za pomoci žebříků, ocelových lan a stupů. Nahoru většinou míří horolezci a zkušení vysokohorští turisté s potřebným vybavením.

Nocleh v chatce je zdarma, ale pravidlem bývá, že tu nocležníci zanechají užitečný proviant nebo pomůcky pro další příchozí.

Chatka byla poprvé postavena v roce 1932 poté, co byl vrcholek skály odstřelen. Materiál byl nahoru dopravován pomocí navijáku a pianového drátu. Stavbička ale byla užívána jen 10 let, pak chátrala. Znovu se ji podařilo postavit a dát do provozu partě nadšenců v polovině 80. let. Dnes se o ni stará skupina dobrovolníků.

Kolem chatky není žádné místo, nedá se ani obejít. Přesto útulna již dlouhá desetiletí vábí romantiky, kteří chtějí zažít nezapomenutelné výhledy na vrcholky Kaskádového pohoří a údolí Clear Creek. „Bylo tam tak krásně, že se mi vůbec nechtělo dolů, to jsem ještě nikdy nezažil,“ uvedl Ethan Welty s tím, že místo je velmi inspirativní a že už se nemůže dočkat, až se sem vydá znovu s většími zásobami, aby tady mohl strávit hned několik nocí.