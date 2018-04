Chataří Kanaďané rádi?

Jaro se pomalu ale jiste prikrada. S pribyvajicim slunickem a jeste vetsi nadeji na peknejsi pocasi, nabyva dalnicni provoz na hustote.Predzvesti vikendovych vyjezdu do prirody uz byva patecni rano, kdy i ti, co prece jen jindy pouziji na cestu do prace hromadnych dopravnich prostredku ( autobusy, metro, tramvaje), vyjedou osobnim vozem. Nevyplati se jim se pro nej vracet po pracovni dobe. Navic mnohe firmy konci v patek o neco drive prave z duvodu vyjizdeni zamestnancu "ven". Nu, vidite, je to stejne jako u na doma. Vyjimku tvori sluzby, obchody, restaurace a statni uradovny . Zejmena v obchodech maji plne ruce prace, takze do sluzby nastupuji navic i ti s polovicnim uvazkem (part time).A co mame jeste spolecneho s Kanadany, je chatareni. Kanadane se ve svych chatach (cottage) doslova vidi. Mnozi si ze svych druhych domovu (nezavisle na tom, jake velikosti - typu vil, kondonomii, bytu, usedlosti, chalup ci jen boud) dokazou udelat doslova oazy klidu a pohody (ostatne jako u nas), coz potvrzuje i studie, kterou nedavno vypracovala Royal Bank v Toronte. Studie tohoto typu se v minulosti nedelaly, takze poznatky z nich vzesle mohou byt i pro mnohe Kanadany prekvapenim.Studie prinasi poznatek, ze 13 procent Kanadanu maji sve druhe domovy. Jsou to mista, kam se jejich majitele utikaji travit odpocinek a 40 procent z nich je rozhodnuto v nich travit i duchodovy vek. Je zajimave, ze mnoho majitelu tzv. druhych domovu by je neprodalo ani pod hrozbou toho, ze by museli opustit sve trvale rezidence. Celkove k druhym domovum maji jejich majitele mnohem vetsi vazbu nez k trvalym, tri z peti ( 60 procent) jich uvadi, ze jedine tam mohou relaxovat a nalezt potrebny klid a nacerpat energii. Cela 83 procenta majitelu tvrdi, ze kdyby byli postaveni jeste jednou pred rozhodovani, ze by stejne nemovitosti koupili znova.Navzdory s rozsirujici se teorii, ze "baby boomers" dedi zemi, skutecnost je takova, ze pouze 6 procent jich takto zdedilo vikendova sidla. Tretina dotazanych rekla, ze je pro ne velice dulezite mit misto, kam se mohou uteci, a presto vetsina z nich ma tato mista blizko domova. Zhruba 74 procenta uvadi sve utekove rezidence ve stejne provincii jako svuj hlavni domov, 8 procent vlastni vikendova sidla v jinych provinciich. A zde jsou zajimave informace o "snowbirds" ( doslovny preklad "snezni ptaci", ale jinak prezdivka Kanadanum, kteri na zimni mesice cestuji na jih ): pouze 13 procent jich cestuje do USA navstivit sve dovolenkove domovy a jeste mene jich opousti kontinent - pouhych 6 procent. Vetsina jich cestuje do cile vzdaleneho od domova od 100 do 500 km a jeden ze sesti do sveho dovolenkoveho raje mene nez 50 km.Zatimco nekteri majitele navstevuji sve druhe domovy jen jednou nebo dvakrat do roka, o neco vice navstivilo tyto domovy v poslednim kalandarnim roce - vice nez 20krat. Prumerny pocet techto navstev je 17krat v roce; vedle toho, ze rezidence jsou pouzivany v prubehu celeho roku, 45 procent Kanadanu tam stravi vice nez 30 dnu.A Kanadane jsou definitivne lakani vodou, vyplyva ze studie: 86 procent majitelu druhych domovu tvrdi, ze je pro ne dulezite, aby jejich rezidence byla blizko jezera nebo reky. Blizko divociny jich chce mit sidlo 76 procent.