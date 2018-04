Chata Skalka žije, pomohli dobrovolníci

"Chtěl jsem jít příkladem. Když se do fyzické práce pustí i starosta obce, lidi to motivuje." On sám děkuje za obnovu chaty především mladým nadšencům. "Těm nebyl osud spálené chaty lhostejný a strhli nás starší," řekl starosta. Jeho obec se stane nyní spolumajitelem populární turistické chaty. Šéfa pražského ústředí Klubu českých turistů Jana Havelku obnova Skalky utvrzuje v tom, že podobně bude moci obnovit také vyhořelou Bezručovu chatu na Lysé hoře. Jan Havelka řekl, že Skalka vyhořela tak, že stavbaři museli znovu zpevnit i základy. "Tak dokonale oheň ničil. Přežila jen nová kotelna ve vedlejším objektu. Chata měla smůlu, že vyhořela v době, kdy jsme ji opravili a čekali na kolaudaci. Koupili jsme ji totiž v roce 1993 jako rozpadající se barabiznu," řekl Havelka. Chatu dva roky opravovali turisté o víkendech i o svých dovolených. Byly i případy, kdy lidé pouze kolem, a když viděli, jak nadšenci na chatě pracují, přijeli za týden pomoci o víkendu nebo na opravách týden pracovali. "Když přišel objednaný a nasmlouvaný tesař stavět krovy, po týdnu nám řekl, že přeci nemůže za svou práci vzít peníze, když vidí jak na obnově všichni nezištně pracují," řekl Jan Havelka. O obětavosti lidí, ale i různých podnikatelů, svědčí příhoda, kdy se v chatě nedávno zjevili pracovníci firmy a bez placení namontovali do tří společenských místností lustry a zase odjeli pryč. Starosta Mostů u Jablunkova řekl, že chata po kompletní obnově získala čtyřicet míst a asi patnáct ubytovacích pokojů. Do nynějška fungovala chata jen zčásti, když v lednu 2000 začala na Skalce znovu fungovat restaurace. Chatu Skalka pomohli opravit i obyvatelé Beskyd , když si za stokorunu koupili poukázku, kterou budou moci ve Skalce od prvního ledna v totožné ceně projíst či propít. "Získali jsme takto několik set tisíc korun," řekl Jan Havelka. Mimo to získali turisté zhruba tři čtvrtě milionu korun ze sbírky na obnovu chaty. Na obnově chaty pracovaly desítky nezaměstnaných. Sdružení za znovuobnovení skalky totiž uspělo u vlády, když vyhlásil půlmiliardovou dotaci na snížení nezaměstnanosti v severočeském a severomoravském kraji. "Získali jsme tak skoro dva miliony na platy těmto nezaměstnaným," řekl starosta Augustin Martynek. Ač pokoje na Skalce nemají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny tak, aby splňovaly nároky současných turistů. "Sociální zařízení jsou sice společné, ale moderní. Pokoje jsou rovněž vybaveny pro současného turistu. Počítali jsme s tím, že dnes už lidem nestačí bydlet jako za první republiky," řekl starosta Mostů u Jablunkova. Dodal však, že chata Skalka v žádném případě nebude tak drahé, aby si je běžný turista nemohl dovolit.

HISTORIE CHATY SKALKA V ZÁKLADNÍCH DATECH rok 1993

- turisté kupují rozpadající se Skalku prosinec 1997

- nadšenci dokončují poslední práce na obnově leden 1998

- chatu Skalka do základu ničí obrovský požár listopad 1998

- z chaty stojí první patro prosinec 1999

- ve Skalce začíná fungovat restaurace prosinec 2000

- Chata Skalka otevírá čtyřicet ubytovacích pokojů