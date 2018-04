Michelinské kuře z bufetu za 35 korun. Recept neprodal ani za miliony

Stojí se tu dlouhé fronty, téměř každý návštěvník si tento malý bufet musí vyfotit. A každý chce ochutnat ono magické kuře. Ještě před osmi lety ale malý stánek s názvem Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle o rozloze pět metrů čtverečních v centru Singapuru téměř nikdo neznal.

Chan Hon Meng se originálnímu způsobu grilování a úpravy masa naučil od svého strýčka z Hongkongu. V té době nebylo grilované kuře běžným jídlem a Chan pomalu začal zlepšovat původní recept. Stánek otevřel v roce 2009.

Den za dnem, rok za rokem prodával svá grilovaná kuřata. Počet zákazníků rostl, dřina zůstávala. Jednoho dne se u stánku objevil zaměstnanec Michelinu a oznámil mu, že za své kuře v sójové omáčce získává michelinskou hvězdu.

„Nevěřil jsem, že by takové ocenění mohl získat obyčejný stánek s jídlem,“ vzpomíná Chan. „Cítil jsem, že za to vděčím hlavně svým zákazníkům.“ Aby si jejich přízeň zachoval i do dalších dnů, rozhodl se, že nebude zvyšovat ceny. Denně prý ve stánku prodá zhruba 100 kuřat.

Asijské KFC?

„Moje sójová omáčka se skládá ze zázvoru, česneku a kvalitního tajného koření, které si pečlivě vybírám,“ naznačuje opatrně Chan. Svému receptu věří natolik, že ho odmítl prodat za miliony amerických dolarů a začíná realizovat změnu své obchodní strategie.

Příběh Chana totiž ukazuje neuvěřitelnou sílu, kterou zapsání do michelinského průvodce ve skutečnosti má. Po získání ocenění se rozhodl spojit se společností Hersing Culinary, firmou, která má ve svém portfoliu další restauraci s michelinskou hvězdou v Singapuru.

Za jediný rok tak Chan mohl otevřít sedm dalších poboček a svoji působnost rozšířil i do Thajska a na Tchaj-wan. Ke konci letošního roku pak bude otevírat další pobočku v Austrálii.

Chan Hon Meng obdržel za své grilované kuře michelinskou hvězdu.

Do své vůbec první klimatizované restaurace zainvestoval s pomocí svého společníka 700 tisíc amerických dolarů. Ceny se už oproti malému stánku malinko zvýšily, za oceňované kuře v sójové omáčce platí zákazníci 2,8 amerického dolaru (60 korun).

„Musel jsem změnit provoz a celý obchodní model, aby zákazníci nemuseli čekat několik hodin jenom proto, aby dostali mé jídlo,“ říká 52letý kuchař. V době, kdy byla popularita stánku na vrcholu, čekali zákazníci před jeho stánkem až v pětihodinové frontě.

Chan dokonce sní i o tom, že by se jeho firma mohla stát asijskou obdobou celosvětového řetězce KFC. „Chtěl bych otevřít restauraci v každé zemi na světě, aby každý mohl ochutnat mé kuře v sójové omáčce,“ řekl Chan serveru CNBC.

Chan si tak musí zvykat na nové pracovní činnosti. Na starosti teď má řízení nového personálu, který také učí správným technikám restování a dušení masa.

Největší starost má o to, aby kvalita jídla v dalších pobočkách zůstala na stejné úrovni. A zatím slaví úspěch. Svou michelinskou hvězdu totiž obhájil i v letošním roce.