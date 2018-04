Chamonix: lyžařské středisko number one

"Celodenní jízda autem nebo autobusem do Francie se vyplatí," je přesvědčený český zástupce sdružení největších...

Největší pro lyžaře upravený ledovec v Evropě, 63 vleků a až 200 kilometrů rozmanitých sjezdovek - tak to je...

Francie - pro dobré lyžaře, ale bez šarmu

Do Francie se jede dvacet hodin. Za to se však lyžař dostane do sněhového ráje s tisícovkami lanovek a vleků,...