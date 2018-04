Chablais: nadchne i oregánovou zmrzlinou!

Termální lázně

Na cestě z údolí Rhôny do Champér, hlavní "brány" do Portes du Soleil, kterou absolvujeme buď autem nebo historickou horskou železnicí, se zastavíme ve Val d’Illiez. Při zemětřesení v roce 1946 zde vytryskl termální pramen, který podnítil vznik termálních lázní. Přítok vody, která si vysloužila ocenění nejvyšší evropské kvality, do bazénu a umělé řeky zajišťují tři hlavní prameny obsahující síru, vápník, fluor a magnesium.

Ráj vysokohorských turistů

Nejvíce letních návštěvníků Champér tvoří vysokohorští turisté. Jako magnet je přitahují impozantní skalní stěny Dents du Midi, vyhlášený ráj horolezců. Za tři až čtyři dny (s noclehem na horských chatách) je lze pohodlně obejít po značené stezce, měřící 42 km, kolem vodopádů, jezírek, horských pastvin a lesů.

Pašerácká stezka

Na protilehlé straně údolí se nabízí k návštěvě oblast Portes du Soleil s bezpočtem cest, z nichž nejslavnější vedou po stopách někdejších pašeráků. Dokonce cesta přes průsmyk Col de Cou se stala naučnou stezkou lemovanou tabulkami s vtipnými komentáři slavného pašeráka Serafina.

Eldorádo horských cyklistů

Oblast Portes du Soleil můžete projít pěšky, ale také projet na horském kole, a to díky síti 26 propojených lanovek téměř bez šlápnutí do pedálů! Tamní Bike safari, eldorádo horských cyklistů, tvořené 26 lanovkami s letním provozem spojenými sítí 380 km značených cest pro horská kola včetně 9 sjezdovek pro specialisty sjezdaře, je evropským unikátem. Doporučuje se celoodpružené kolo a chrániče – k vypůjčení v obci Champéry.

Portes du Soleil - nenechte si ujít

Levandulová zmrzlina

• Nenápadná horská chata s restaurací Coquoz si získá gurmány svými specialitami s překvapujícími ingrediencemi, např. lučními květinami. Vyhlášená je zdejší kopřivová polévka či bylinkové zmrzliny: tymiánová, vavřínová, levandulová, oregánová a další. Na své si přijdou znalci vína, kteří mají na výběr 38 druhů vín z kantonu Wallis. RUČNÍ VÝROBA ZVONŮ

• V nejznámější obci oblasti, Champéry, naleznete kromě tradiční horské architektury i moderní prvky, mezi nimiž vyniká obří kabinová lanovka s kapacitou 125 osob. Život v dřívějších dobách připomínají téměř zapomenutá řemesla. Například v malé dílně Jeana Denise Perrina, posledního zvonaře ve Švýcarsku, můžete přihlížet ruční výrobě zvonů dle tajné receptury, tradující se již po 9 pokolení. FERRATY

• S patřičným vybavením, tedy úvazkem a helmou, ať již vlastním nebo zde půjčeným, se můžete vydat na techničtější, pro někoho snad až adrenalinovou cestu, via ferratu de Tire, vytesanou do svislé skalní stěny a zajištěnou železnými stupy, žebříky a ocelovými lany. Měří jen 460 m s převýšením 125 m a zvládnou ji i začátečníci. Pro rodiny s dětmi i seniory je tu snadná skalní vyhlídková cesta, Galerie Defago se zanedbatelným převýšením. Obě cesty ústí u horské chaty s vyhlášenou regionální kuchyní. KONĚ

• Ve zdejší panenské přírodě s mnoha zemedělskými farmami si můžete ověřit i tvrzení, že svět je nejhezčí ze sedla koně. TIP PRO RODINY DĚTMI : Pokud část dne chcete strávit jen spolu, své ratolesti můžete bez obav přenechat vyškolenému personálu hotelu Rose des Alpes, kde se ostatně můžete i příjemně ubytovat.