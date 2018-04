Ch. de Gaulle: Jediné místo pod sluncem, kde je mi dobře

Je to vesnička jako tisíce jiných ve Francii. Colombeyles-Deux-Églises, pouhých 400 duší. Na mapě Francie najdete dokonce pětkrát stejné jméno - Colombey. A přesto sem, do zalesněné krajiny Horní Marny, více než dvě stě kilometrů východně od Paříže, putují davy turistů, Francouzů i cizinců. Za dvě desítky let jich bylo hodně přes milion. Důvod je jednoduchý: Generál Charles de Gaulle (1890 - 1970), nejvýznamnější státník moderních dějin Francie. Voják, m už, který z londýnského exilu řekl rozhodné »ne« nacistické okupaci země, premiér, dvojnásobný prezident. Sem do ústraní unikal celých 37 let, ať už byl na vrcholu slávy, nebo na okraji veřejného zájmu. Zde pohřbil i svou dvacetiletou dceru Anne, tady jej ve vší skromnosti pohřbili do stejně skromného bílého hrobu na malém venkovském hřbitůvku hned u farního kostela. Tady v Colombey-les-DeuxÉglises byl generálův skutečný domov, ne v premiérském či prezidentském paláci v Paříži. A zdejší ho považují za svého. I ti mladší, pro něž je trochu mýtickou postavou, ale zejména ti, co potkávali den co den majestátní rázovitou figuru generála na vesnické návsi.