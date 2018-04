Cesty v Krkonoších jsou živé i po setmění

"Že však budeme po setmění na horských cestách potkávat tak velké množství turistů, to jsme opravdu nečekali!" diví se Gebas. Stále více lidí se podle něj v nočních hodinách vrací z návštěv na horských boudách, další turisté nestihnou přes den dojít do cíle své cesty a hledají vhodné místo k bivakování, výjimkou nejsou ani noční jízdy automobilů. Největší nebezpečí pro nepřipravené návštěvníky prý představují bezohlední cyklisté.

"Zažil jsem to na vlastní kůži. Bylo před desátou večer, tma jak v pytli a nějakým opozdilcům jsem pod Lyžařskou boudou na Liščí hoře vysvětloval cestu. V tom se na nad námi ozvalo řinčení a za chvíli se kolem nás přehnali tři neosvětlení cyklisté na horských kolech. Měli jsme co dělat, abychom před nimi uskočili do bezpečí," líčí nepříjemný zážitek Gebas. Čilý noční pohyb návštěvníků hor je velkou zátěží i pro zvěř. "U hlavních tras je přes den takový hluk, že zvířata vůbec nemají šanci v klidu se napást. Zvěř se proto musela turistickému ruchu přizpůsobit a svůj pobyt na pastvištích posunout do pozdějších hodin. Dnes už se však podle našich čerstvých zkušeností nemohou zvířata klidně napást ani po setmění," upozorňuje strážce.

Proto je prý nevyhnutelné, aby správa parku začala uvažovat o úpravě platného návštěvního řádu, která by pobyt turistů v chráněném území omezila. "Jiné evropské parky mají přesně vymezen pobytový čas, po jehož vypršení je chráněné území pro veřejnost uzavřeno. V tuzemských parcích zatím podobné opatření neexistuje. Naše poslední zjištění však nasvědčují tomu, že se v budoucnosti bez zavedení nočního klidu asi nedokážeme obejít," odhaduje Gebas.