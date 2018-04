Cesty nezletilých Čechů do Chorvatska usnadní formulář

Cestu do Chorvatska nebudou mít v létě zkomplikovanou jen Češi, ale všichni turisté z EU. Nařízení, že děti, které na...

Na Čechy, kteří zamíří v létě na Jadran, čeká řada nepříjemných komplikací. Nově musí mít všichni nezletilí, kteří do...

Chorvatsko zrušilo kritizované vstupní formuláře pro děti

Cestování dětí do Chorvatska bude od středy jednodušší. Záhřeb zrušil povinné vstupní formuláře pro děti do 18 let,...