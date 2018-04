Cestujícím se nelíbili švábi v letadle. Soudí se o 100 tisíc dolarů

Harry Marsh a jeho snoubenka Kaitlin Rushová si všimli, že z větracích otvorů klimatizace a úložných prostorů na zavazadla vylézají švábi. Letuška, kterou přivolali, reagovala tím, že si přiložila prst na ústa a naznačovala, že mají mlčet. Dále se o to nestarala a ani se neomluvila.

Mladí Američané se nyní soudí s nízkonákladovou společností o odškodnění ve výši 100 tisíc dolarů plus finanční náhradu letenek. Pár argumentuje tím, že kvůli hmyzu zažil značný psychický stres a že se ženě udělalo tak nevolno, že si už nedovede představit, že by ještě někdy sedla do letadla. Snoubenci prý po letu pro jistotu vyhodili některé věci a všechno šatstvo důkladně vyprali.

Harry Marsh, který pracuje jako právník, uvedl pro televizní stanici WCNC, že na hmyz upozornili personál krátce po startu, ale nikdo ze zaměstnanců mu nechtěl věnovat pozornost. Švábů si přitom všimli i mnozí další pasažéři, kteří situaci nahlas komentovali. Právě netečnost palubního personálu dohnala mladý pár, který si šváby také nafotil, k žalobě.