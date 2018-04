Cestující musí zout i boty. Zásilek v letadlech se přitom prověří jen 4 %

Víkendová hrozba nového teroristického útoku pomocí trhaviny uložené v nákladním prostoru letadla zalarmovala všechny bezpečnostní složky a dopravní experty. Ti se shodují, že kontrola nákladů v dopravních letadlech je naprosto nedostačující a že neexistují žádné standardní předpisy pro prohlídku nákladu. Zatímco některé země používají psy, jiné preferují rentgen, další se zase spoléhají hlavně na informace zpravodajských služeb.

Zhruba 60 procent veškerého zboží přepravovaného letecky do Spojených států se dopravuje v osobních letadlech s pasažéry. Pro představu, jen z Velké Británie do USA takto směřuje každý den na 10 tisíc balíků, napsal britský Daily Telegraph.

"Zaměříme se nyní na bezpečnost nákladů v letadlech a možnosti jeho prověřování," prohlásila už o víkendu Theresa May, ministryně vnitra Velké Británie. Zároveň informovala, že vláda už začala kontaktovat různé firmy, jako např. Smith Industries, specializující se na skenery a různé detekční přístroje.

I nejmodernější technologie ale mají omezení a nemusí být při prohlídkách účinné, upozorňuje Philip Baum z londýnské společnosti Green Light, zaměřující se na bezpečnost v letecké přepravě. "Rentgen nestačí ani na důkladné kontroly palubních zavazadel, natož pak na náklad. Spousta cestujících v letadlech se domnívá, že když prošli přísnou kontrolou oni, stejně tak bylo prohlédnuto i vše v nákladním prostoru pod nimi. Tak tomu ale není. Bezpečnost nákladní přepravy a nákladů v osobních letadlech byl odjakživa velkou bezpečnostní mezerou celého systému," uvedl Philip Baum.

"Je to neuvěřitelné. Nám sundají boty a skenerem nás svléknou do naha, ale náklad pod námi nechají bez kontroly, to jsem vůbec netušil, to je absurdní," rozčiluje se cestovatel Jan Hamšík.

Prohlížejí se jen čtyři procenta nákladu

David Menachof, odborník na mezinárodní přepravu zboží, odhaduje, že v roce 2008 se v osobních letadlech na celém světě zkontrolovala pouhá tři až čtyři procenta nákladu.

Bezpečnostní expert Chris Yates připomněl, že Američané už dříve lobovali v EU, aby se každý balíček v osobním letadle prohlížel rentgenem. Žádost ale byla odmítnuta s tím, že by to neúnosně zvedlo náklady a způsobilo velká zpoždění.

British Airways tvrdí, že rutinně kontrolují veškerý náklad v osobních letadlech, toto ale rozhodně není evropským standardem.

Jediné, na čem se zatím shodují všichni znalci, je to, že kontrola nákladů v osobní letecké přepravě představuje vysoké riziko teroristického útoku.

Lord Carlile of Berriew, poradce britské vlády pro otázky terorismu, dokonce uvedl, že bezpečnostní rizika kontrol leteckých nákladů ve své podrobné zprávě před pár lety pro jistotu detailně nerozvedl, aby to nepřitáhlo pozornost teroristů. "Obával jsem se, že by to totálně podlomilo bezpečnost státu," řekl.