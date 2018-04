Cestujete? Pomozte si internetem, ušetříte čas

Nebo cestovka nedej bože zkrachuje, a turista se mění v nedobrovolného emigranta. Není to opravdu nutné. Vždyť právě prožíváme informační revoluci ve světě počítačových sítí. Stačí připojení na internet a všechno je snazší. Přes World Wide Web lze dovolenou vybrat, objednat, popřípadě zaplatit. Řada cestovek má na internetu vlastní stránku, kde podává informace o svých zájezdech a cenách. V pohodě, zpoza zařícího monitoru u sklenky červeného si každý může vybrat, co si jeho srdce žádá. Pak stačí zatelefonovat, poslat e-mailem nebo faxem objednávku. Tu a tam lze i přímo zaplatit kreditní kartou - byť to není vždy obvyklé ani u zahraničních společností. Navíc se dá na internetu dopředu zjistit i počasí, i když meteorologové nepřestali být s počítači omylní. Ani člověk méně obeznámený s počítači, internetem bez znalosti cizího jazyka (internet, to je z 90 procent angličtina) se nemusí bát. V českém prohledávači Seznam na internetovské adrese http://www.seznam.cz je hned první podkategorií Cestování. Pod ní se skrývá nejen seznam 249 cestovních kanceláří, ale i řada dalších užitečných informací. Zjistíte, že ani cestovní kanceláře nejsou nutné. Jsou zde totiž i jednotlivé hotely, restaurace, informace o dopravě, mapy i reportáže cestovatelů-turistů, kteří se rozhodli podělit se o své zkušenosti s ostatními. Kdo ovládá angličtinu a chce jet do zahraničí - má možnost výběru ještě větší. Pravděpodobně každé místo, kam zabloudila noha turisty, je dnes na internetu - minimálně odkazem na telefonní a faxové číslo. Navíc i ta nejmenší městečka informují o svých muzeích a pamětihodnostech, takže každý si předem může sestavit dopředu i program zjistit otvírací dobu muzeí, zábavních parků nebo jiných atrakcí a dopředu objednat lístky, protože je to někdy dopředu i nutné - například v případě známé galerie Villa Borghese v Římě, která omezuje počet návštěvníků a je i týden dopředu vyprodaná. Každá turistická Mekka také ukazuje, co se dá u nich uvidět. K dispozici jsou nejen pohlednicové fotografie, ale i videonahrávky a virtuální prohlídky, u nichž méně nároční lovci zážitků mohou usoudit, že už není ani nutné někam jezdit. A pokud nemáte počítač připojený na internet doma ani na pracovišti - nevadí: v řadě měst i v České republice vznikly internetové kavárny, kde si každý může stanici s internetem pronajmout. A není to tak drahé.