Cestu do Makedonie raději odložte

12:30 , aktualizováno 12:30

Turisté, kteří by se rádi podívali k Ochridskému či Prespanskému jezeru a navštívili krásné pravoslavné chrámy ve Skopje, by měli své plány raději odložit. České ministerstvo zahraničí občanům radí, aby nyní do Makedonie nejezdili. Bezpečnostní situace se v zemi zhoršuje - vrcholí volební kampaň před nedělními parlamentními volbami.