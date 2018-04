Cestovní ruch doplácí na vojenské operace

Malé cestovní kanceláře, které jsou teď v největším ohrožení, zatím nedokážou odhadnout, jaká ztráta je může postihnout. "Dopad to ale bude dost velký," domnívá se obchodní ředitelka cestovní kanceláře Exim Tours Romana Solarová. Zájem o cesty do arabských zemí už podle ní výrazně klesl.

Nižší prodej přiznává i Martina Cikánová, ředitelka cestovní kanceláře Eso Travel, specializující se rovněž na exotické země. "Po dohodě s klienty jsme také zrušili zájezd do Indie a Nepálu, protože cestující žádali přesun na jiný termín," dodává.

Obdobně je na tom i cestovní kancelář Adventura, která podle svého šéfa Jaroslava Lhoty zatím zrušila jeden zájezd do Indie. "Měl být veden po silnici blízko pákistánské hranice a báli jsme se, že bychom tamtudy neprošli," říká Lhota. Jeho cestovní kancelář však zaznamenává pouze mírný pokles zájmu cestovatelů. "Není to nijak tragické," tvrdí Lhota.

Také Čedok uvádí, že se světové události dotkly prodeje zimních zájezdů. "Naši klienti neruší houfně zájezdy, spíše si je nerezervují v takovém počtu jako jindy. Lidé vyčkávají, než se situace vyjasní," říká mluvčí Čedoku Petr Ulrych. "Lidé dostali strach už po teroristickém útoku na Spojené státy a odveta proti Afghánistánu na to již neměla žádný vliv." Čedok podle Ulrycha nezrušil žádný zájezd a zatím o tom ani neuvažuje, protože nepořádá žádné zájezdy do krizové oblasti. Nejbližší zemí, kam Čedok vozí turisty, je Indie. "To jsou ale velmi malé skupiny lidí," dodává Ulrych.

Ani České aerolinie neruší a zatím nehodlají rušit žádnou svou linku. "Země, kam létáme, jsou od Afghánistánu dost vzdálené," říká mluvčí Dan Plovajko. ČSA už před několika dny uvedly, že kvůli teroristickým útokům lidé odříkávali letenky a rezervovali si méně míst.

Jaromír Beránek ze společnosti Mag Consulting přesto odhaduje, že i přes nepříznivou mezinárodní situaci by celkový počet českých turistů směřujících za hranice neměl v porovnání s loňskem klesnout. Lidé si podle Beránka vyberou bezpečnější oblasti, jako jsou například Kanárské ostrovy. Hlavní turistická sezona navíc už skončila.

"Cestování v Evropě by nemělo být negativně ovlivněno," věří tajemník Asociace českých cestovních kanceláří Miroslav Ehl. Například v pražských hotelích se však v současnosti ubytovává podle Jaromíra Beránka méně turistů. Beránek soudí, že s malým poklesem klientely musí počítat i lázeňská sanatoria, protože do republiky přijede méně Izraelců, Američanů a Kanaďanů.