Letadlem do Kanady jen s registrací za 130 korun. Pozor na falešné weby

Občané Kanady, včetně občanů s dvojím občanstvím (například občané ČR a Kanady) budou pro nástup do letadla do Kanady potřebovat platný kanadský pas, jinak budou vystaveni zdržení při odletu.

Ačkoliv je eTA nový požadavek, tuto cestovní registraci je snadné získat on-line za poplatek ve výši sedmi kanadských dolarů (cca 130 korun). „Většina žádostí o cestovní registraci eTA je schválena v řádu minut. Vyřízení některých žádostí však může zabrat několik dnů, takže cestujícím doporučujeme žádat si o ni před tím, než zakoupí letenku do Kanady,“ říká tiskový mluvčí kanadského velvyslanectví Michael Vlček.

Jediné místo, kde je možné o registraci eTA žádat on-line, je stránka kanadské vlády na adrese www.Canada.ca/eTA. Turisté by si měli dát pozor na jiné webové stránky, které se sice mohou tvářit legitimně, ale je na nich za podání žádosti o registraci eTA účtován poplatek vyšší než sedm kanadských dolarů.

Cestovní registrace eTA je platná po dobu pěti let, nebo do konce platnosti cestovního pasu žadatele, podle toho, co nastane dříve.

Kanada zavedla požadavek na cestovní registraci eTA pro občany zemí s bezvízovým stykem s Kanadou, kteří cestují na krátkodobý pobyt do Kanady letecky, v březnu 2016. Přechodné období pro zavedení této povinnosti skončilo včera.

Osoby s povolením k trvalému pobytu v Kanadě nemohou žádat o registraci eTA a musí se při cestě do Kanady standardně prokázat platnou kartou povolení k trvalému pobytu.

„Na občany USA se povinnost získat registraci eTA nevztahuje. Osoby s platným povolením k trvalému pobytu v USA potřebují registraci eTA a musí při odbavení na let do Kanady předložit platnou kartu povolení k trvalému pobytu v USA (zelená karta) a platný pas,“ uvádí Vlček.