• zrušení stávající šestidenní zkrácené lhůty se správním poplatkem 4 tisíce korun

• zavedení nových zkrácených lhůt pro vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech nebo do pěti pracovních dnů

• žádost o vydání pasu ve zkrácených lhůtách bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) nebo u ministerstva vnitra

• cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne bude možné převzít pouze u ministerstva vnitra

• cestovní pas vydaný ve lhůtě do pěti pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), u kterého byla žádost podána, nebo u ministerstva vnitra

• správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech činí 6 tisíc korun (při podání a převzetí u Ministerstva vnitra). Občané mladší 15 let 2 tisíce korun.

• snížení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů – 3 tisíce korun oproti stávajícím 4 tisícům korun ve lhůtě 6 pracovních dnů. Ve stejném případě občan mladší 15 let zaplatí tisícikorunu místo současných dvou tisíc korun.

• opatření nabývá účinností 1. července 2018, to znamená, že od pondělí 2. července 2018 budou občané moci podávat žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách (24 hodin v pracovních dnech, 5 pracovních dnů)