Cestovní pas aneb co byste měli vědět před odjezdem do zahraničí

Zažádat o vystavení pasu můžete u oddělení služby správních činností Policie České republiky v místě vašeho trvalého, popřípadě přechodného pobytu. K žádosti musíte přiložit doklad o totožnosti a státním občanství (občanský průkaz), dvě průkazkové fotografie a zaplatíte správní poplatek.Pokud už cestovní pas vlastníte, může být neplatný za těchto okolností:- uplynula doba platnosti v něm uvedená (pas se vydává s dobou platnosti na deset let, dětem do patnácti let na dva roky)- byl poškozen tak, že údaje v něm jsou nečitelné- obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny- fotografie neodpovídá vaší skutečné podobě.Cestujete-li s dítětem, kterému ještě nebylo patnáct let, můžete mu vyřídit vlastní pas. Bez něho může cestovat pouze s rodičem, v jehož pase je zapsáno. Zápis provádí na žádost rodiče oddělení služby správních činností okresního ředitelství Policie České republiky podle místa trvalého, popřípadě přechodného pobytu rodiče. V žádném případě se nepokoušejte psát si do pasu jméno dítěte sami! Takové případy se každoročně při přechodu hranic stávají a ti, kteří chtějí s takovým vlastnoručním "zápisem" vyjet do ciziny, mívají smůlu. Dítě, které je starší patnácti let, už cestuje do zahraničí na vlastní cestovní pas. Ten se už vydává na dobu deseti let.Pokud máte namířeno na Slovensko, můžete kromě pasu používat také občanský průkaz. S tím také vystačíte při cestách do Polska - ovšem jen v rámci takzvaného malého pohraničního styku. Toho mohou využívat jen občané, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v pásmu malého pohraničního styku.A co dělat v případě, že pas v zahraničí ztratíte, či vám ho někdo odcizí? Okolnosti, za kterých jste o pas přišli, je třeba nahlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky (také proto je dobré ještě před odjezdem zjistit jeho adresu). Zde vám na žádost vystaví náhradní cestovní průkaz, který vám umožní dostat se zpět do republiky.