Cestovní kanceláře už prodávají zimní zájezdy

Léto ještě ani nevrcholí a cestovní kanceláře už začaly útočit na své zákazníky se zimními zájezdy. Od začátku července například prodává zájezdy na zimní období cestovní kancelář Fischer, plzeňská CK Daen a již před několika týdny přišel Čedok se svoji speciální nabídkou silvestrovských pobytů.Přestože se může zdát, že v průběhu nejteplejšího období roku je nesmyslné prodávat zájezdy na lyžování, letos to tak zcela není pravda. Rychle se totiž blíží přivítání roku 2000 a hotely i kanceláře po celém světě upozorňují, že kdo by chtěl oslavit letošního Silvestra na nějakém zajímavém místě, měl by se určitě o svoji cestu zajímat již teď. Podobně jako v jiných případech přišel i při zimním výběru zatím s největší nabídkou Fischer, který vydal hned tři katalogy: v tom všeobecném jsou jeho »klasické« cesty na Kanárské ostrovy a dalších míst Středomoří. Další katalog se věnuje pouze lyžování a ten poslední exotickým cílům. V tomto případě zde najdete i několik novinek: Kuba, Bali, poznávací cesta Čínou či státy Jižní Ameriky. Také silvestrovská nabídka Čedoku je poměrně široká. Stejně tak její cenové rozpětí, které sahá od pár tisíc korun až po statisíce (například exkluzivní zájezd na Antarktidu). Přesto ale překvapuje, že z mnoha českých cestovních kanceláří je jich na zimu připravených tak málo. Právě kvůli příchodu roku 2000 se totiž předpokládá, že získat ta nejzajímavější místa až někdy na podzim, bude bezpředmětné.