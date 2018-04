Cestovní kanceláře se budou muset pojistit proti krachu

Je tomu již přes deset let, co se na trhu cestovního ruchu objevilo množství nových subjektů – cestovních kanceláří. Touha lidí cestovat byla úměrná době, po kterou bylo cestování do zemí západní Evropy problematické. Většina těch, kteří na trh cestovního ruchu vstupovali byli lidé, kteří měli nadšení a poctivé úmysly. Po počáteční cestovatelské euforii se zájem o cestování začal pomalu dostávat do normálu. Přesto řada cestovních kanceláří tento trend nevzala v úvahu a nabídka stále výrazněji převyšovala poptávku. Tento stav vyvrcholil v roce 1997, kdy zkrachovala řada, a to převážně větších cestovních kanceláří.