Cestovní kanceláře objevují i psí turisty

Německá cestovka při známém zasilatelství Quelle připravila svou nabídku společně se zasilatelstvím potřeb pro zvířata. Ceny nejsou přemrštěné a nepřevyšují hladinu srovnatelných a poněkud nadstandardních nabídek. Program přitom má své opodstatnění: Pět miliónů majitelů čtyřnohých kamarádů má často problémy, když se chtějí vydat někam na víkend nebo na dovolenou.



Jako regiony přívětivé psům figurují v katalogu alpské Tyrolsko nebo půvabné Korutany v Rakousku. To je pro zákazníka moc důležitá informace, protože zhruba do 75 procent hotelů na světě psíci a hafani prostě nesmějí. Výjimky se ale začínají

objevovat, například síť hotelů Fairmont v Kanadě a USA nabízí speciální psí servis. "Psí dovolená" by měla zahrnovat i patřičný jídelníček. Hotel Brazilian Court v Palm Beach tak může předestřít libový a slabě kořeněný psí "burger" neboli karbanátek za šest dolarů či mletá kuřecí prsa na chřupavé housce. Jako nápoj se servíruje pramenitá voda a zákusek v podobě mléčných tyčinek.



Pro psy se pochopitelně vaří ve stejné kuchyni, z níž se nosí i pokrmy pro páníčky. Katalog se ale už nezmiňuje, zda tato rovnoprávnost platí třeba i pro úsek mytí nádobí. Láska ke čtyřnožcům je někdy nepřekonatelná, a tak se v nabídce připomíná i historka, jak jeden newyorský makléř nechal po tři dny servírovat svému miláčkovi na zlaté misce zpola propečený hovězí steak, zatímco sám u stolu pojídal levnou polévku.



Quelle slibuje majitelům psů kompletní servis. Pokoje vybraných hotelů jsou tak na chlupáče plně připraveny, podle libosti včetně psích deček, lůžek, bud a misek. Navíc se nabízí i odborný výcvik. Příjezd do hotelu po dlouhé cestě psovi recepční

"osladí" uvítací laskominou a na zvířecího zákazníka nezřídka čeká i nějaké zabalené překvapení.



Česká společnost Čedok má možnost pobytu zákazníka se psem ve svých katalozích vyznačenu. Z destinací jde převážně o Chorvatsko a Itálii, převážně s vlastní dopravou. Letecká přeprava psa je teoreticky možná, ale podle podmínek přepravce. "Požadavky zákazníků na dovolenou se psem jsou zatím poměrně řídkou

záležitostí. Zvěrolékaři ostatně přepravu domácích zvířat na velké vzdálenosti nijak nedoporučují," řekl mluvčí Čedoku s tím, že pro takový případ je lepší individuální doprava, při níž se mohou dělat zastávky podle potřeby zvířete.



Společnost Fischer dovolenou se psem poskytuje, předem však zjišťuje, zda v zákazníkem zvoleném hotelu psy přijímají, v opačném případě nabízí variantu. Také leteckou přepravu psů Fischer ve svých letadlech v zásadě zajišťuje: do pěti kilogramů váhy může pes cestovat s páníčkem na sedadle za 1500 korun do kterékoli destinace, těžší psi smějí být přepravováni pouze ve schránkách v zavazadlovém prostoru; maximálně však smějí být jen dva psi na palubě letadla.



Vítkovice Tours podle svého mluvčího poskytují dovolenou se psem "za určitých podmínek a do určitých hotelů". V Chorvatsku podle jeho údajů psa přijímá 15 až 20 procent hotelů, většinou ale jen do apartmánů. Starost o psa a jeho potřeby pak leží ryze na zákazníkovi.