Zájezdy do Egypta se dál prodávají, navzdory varování ministerstva

"Na Sinajském poloostrově se nyní nachází odhadem 2 000 Čechů, kterým nehrozí žádné nebezpečí," ujišťuje Tomio Okamura, viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Varování Ministerstva zahraničních věcí ČR bylo podle AČCKA vydáno pouze z preventivních důvodů a neodráží aktuální situaci v turistických střediscích.

O varování nevěděl ani konzulát v Káhiře

Podobně se vyjádřil marketingový ředitel a tiskový mluvčí CK Exim tours Stanislav Zíma. "V Egyptě máme spoustu spolupracovníků po celé zemi a nemáme jedinou indicii, že by se bezpečnostní situace jakýmkoli způsobem měnila," uvedl pro iDNES.cz. Zároveň řekl, že ihned zkontaktovali český konzulát v Káhiře a překvapilo je, že tam dokonce o žádné zvýšené hrozbě ani nic nevěděli.

"Vyčkáváme proto na více informací a v případě, že by se situace změnila, jsme zvyklí podobné situace pohotově řešit," dodal Stanislav Zíma.

K varování Ministerstva zahraničních věcí je skeptická i CK Fischer. "Doporučení ministerstva považujeme za přehnané. Neodpovídá situaci na místě a dokonce ani tomu, jak ji popisují zahraniční oficiální úřady a media," vyjádřil se pro iDNES.cz mluvčí CK Fischer Jan Osúch. V případě, že by klienti přesto cítili obavy a nechtěli na Sinaj odcestovat, nabídne jim CK Fischer bezplatně možnost změny destinace a výběr z dalších egyptských letovisek mimo Sinajský poloostrov.

Klienti nemají na vrácení peněz nárok

V případě, že MZV varuje před cestou do některé destinace, ale nezakáže ji, nemá klient nárok na vrácení peněz bez storno poplatku, vysvětlil Tomio Okamura s tím, že klientovi nevzniká nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy a že vždy ale samozřejmě záleží na konkrétní dohodě klienta s cestovní kanceláří.

"Jiná situace by nastala, kdyby MZV či třeba sama cílová země pobyty výslovně zakázala. Tady už by vstoupil do hry občanský zákoník, podle něhož cestovní kancelář nesmí klienta uvést do situace, kdy by vědomě hrozilo ohrožení života nebo stav nouze," upřesnil Okamura.

Češi strávili v roce 2011 v Egyptě celkem 208 tisíc dovolených. Egypt tak patří mezi deset nejpopulárnějších destinací českých turistů.