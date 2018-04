Cestovky tvrdí: Černá Hora je bezpečná

Například cestovní kancelář Adria travel se sídlem v Českém Krumlově zaslala iGLOBE na základě tiskové zprávy Ministerstva zahraničních věcí ze dne 10.08. 2000 následující stanovisko:

Na základě prověření aktuální situace našimi černohorskými partnery a na základě oficiálního sdělení Ministerstva turistiky Republiky Černá Hora uvádíme a potvrzujeme, že v současné době není žádný důvod považovat Černou Horu za nejistou či nebezpečnou oblast. Ministerstvo turistiky ve svém dnešním prohlášení, které má naše cestovní kancelář k dispozici, potvrzuje zajištění maximální bezpečnosti pro všechny zahraniční turisty, kteří se nacházejí a nebo budou nacházet na území Republiky Černá Hora a to v součinnosti s bezpečnostními složkami Ministerstva vnitřních záležitostí RCG.

Současně sdělujeme, že tisková zpráva MZV je zcela zavádějící ve věci vízového styku. Ve společném nařízení Ministerstva turistky RCG, Ministerstva vnitřních záležitostí RCG a Ministerstva zahraničních věcí RCG ze dne 18.10. 1999 se ruší vízová povinnost pro občany České republiky, pokud cestují do Černé Hory jako turisté. Maximální délka pobytu bez nutnosti vlastnit vízum byla stanovena na 30 dní. Toto rozhodnutí platí v případě, pokud český občan cestuje do Černé Hory přes hraniční přechod z Chorvatska (Debeli Brijeg/Karasovići) nebo přijíždí do Černé Hory po moři. Pokud český občan plánuje do Černé Hory cestu přes druhou svazovou republiku - Srbsko, vízum nutně pro území Srbska potřebuje.

Z výše uvedených důvodů bude naše cestovní kancelář dále nabízet ve svém programu pobyty v této nádherné cílové destinaci, jelikož považujeme Černou Horu za bezpečnou. Naše rozhodnutí potvrzuje i včerejší schůzka zástupců Ministerstva vnitřních záležitosti Černé Hory a Gemnerálního štábu Jugoslávské armády, při které bylo dohodnuto upevnění spolupráce s cílem snížit napětí v této svazové republice.

Tomáš HUSAR, ředitel cestovní kanceláře