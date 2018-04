Cestovky obcházejí zákon

Zákon totiž ukládá povinné pojištění pouze cestovním kancelářím, které nabízejí kompletní zájezdy. To znamená dopravu s ubytováním. Cestovní agentury, které podle zákona mohou nabízet pouze ubytování nebo pouze dopravu, být pojištěny nemusí. V případě, že se spojí dvě cestovní agentury, jedna bude zajišťovat dopravu a druhá ubytování, mohou dohromady poskytovat zájezd bez pojištění, aniž by porušily zákon, a s menšími náklady než skutečné cestovní kanceláře.

"Je to přesně ten případ, kdy se zákon obchází. Na druhou stranu to ale záleží na klientech. Je na nich, zda si pojištěný zájezd koupí a budou mít jistotu, nebo ne," dodává Vlastimil Světlík. Náměstek ministra pro místní rozvoj Čestmír Sajda proto doporučuje, aby si zákazníci vyžádali v cestovní kanceláři smlouvu o pojištění. "Od prvního května bude muset každá cestovní kancelář vydat k zájezdu certifikát o tom, že je pojištěn. Do té doby bych doporučoval, aby se klienti jednoduše zeptali, kdo je jejich pojistitelem," říká Sajda. I přesto však zákon přináší jednu pozitivní věc: trh s cestovními kancelářemi se podstatně zprůhlední.

"Mnohde skončí kanceláře, které měl například někdo doma a ročně pořádal třeba jenom jeden zájezd pro své známé," popisuje Světlík. "Navíc tím, že cestovní kanceláře musí složit určité peníze na pojištění, bude pro mnohé podstatně složitější zkrachovat." Podle náměstka Sajdy však ministerstvo velký úbytek cestovních kanceláří neočekává. Podle nového zákona musí mít každá cestovní kancelář koncesi. V tuto chvíli si o ni požádalo osmdesát procent z dvanácti set. Ostatní se transformovali na cestovní agentury.