Cestovky nabízejí masové Gargano, pravou Itálii ale najdete jižně od Bari

může se hodit Jak se tam dostat Letecká společnost Wizz Air vypravuje dvakrát týdně přímé lety mezi Prahou a Bari. Do Bari létá také řada strojů Ryanairu, například z Bratislavy. Poměrně časté spojení z celé Itálie i z různých koutů Evropy je i na letiště v Brindisi. Doprava na místě Italské státní dráhy provozují hlavní trať z Foggie (odbočka na Gargano) přes Bari, Monopoli a Brindisi až do Lecce. Jízdní řády najdete na www.ferroviedellostato.it. Jižní části Apulie ovšem vládne soukromá Jihovýchodní dráha (Ferrovie del Sud Est, FSE), která provozuje například turisticky užitečné tratě Salentinským poloostrovem nebo železnici z Bari přes Alberobello do Tarentu. Podívejte se na www.fseonline.it. Jednotlivá městečka a vesnice spojují i autobusové linky, ale zjistit jízdní řád a odjezdová místa bývá bez znalosti italštiny často nadlidský úkol. Ubytování Mimo sezónu jeďte klidně "na blint" – na rozdíl od většiny ostatních oblastí Itálie je v Apulii poměrně rozšířené ubytování typu Bed&Breakfast, v cenách 50 až 70 € za dvoulůžkový pokoj se snídaní. Pokud chcete mít jistotu předem, můžete zkusit třeba server www.booking.com nebo www.venere.com. Mapy © Google