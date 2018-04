Cestovky mají úspěšný rok

CK Fischer v rámci výjezdové turistiky za letní sezónu, tedy od června do září, očekává prodej 150 tisíc zájezdů, když loni to bylo 145 tisíc zájezdů. V rámci domácí turistiky prodala tato cestovka za letní sezónu deset tisíc pobytů, loni to bylo sedm tisíc zájezdů. Za celý letošní rok tak největší tuzemská kancelář očekává prodej 340 až 345 tisíc zájezdů, když loni prodala 330 tisíc zájezdů. Od příští letní sezóny Fischer očekává růst prodeje alespoň o pět procent.



Preference zákazníků v letní sezóně podle mluvčí CK FischerVěry Kudynové směřují jednoznačně k delším pobytům, nejčastěji dvoutýdenním. Klienti mají nejčastěji zájem o hotely střední kategorie. Zahraniční dovolenou někteří klienti v posledních

letech doplňují týdenním pobytem nebo prodlouženým víkendem v ČR. Příklon k individuální turistice CK Fischer neregistruje. Klienti CK Fischer dávají přednost oblastem ve Španělsku, kam směřuje polovina prodaných zájezdů.



Čedok podle dosavadního vývoje prodeje předpokládá, že do konce letní sezóny obslouží 190 tisíc klientů. Z toho 150 tisíc vycestuje do zahraničí a 40 tisíc bude v tuzemsku, řekl ředitel outgoingu Svatopluk Rada. V meziročním srovnání tak tato cestovní kancelář registruje mírný růst. Další nárůst prodeje i přes celkově stagnující poptávku očekává Čedok v příští letní sezóně. Podle Rady plánovaný růst ovlivní i ceny, které cestovka nehodlá výrazně zdražit.



Ve výjezdové turistice přitom pokračují trendy zvýšeného zájmu o letecké zájezdy na úkor autokarových. Roste poptávka po 11 a 12denních zájezdech. Lidé dávají přednost lépe vybaveným hotelům. Nejnavštěvovanější destinací v nabídce Čedoku je Chorvatsko, zájem je také o Španělsko a Řecko, Turecko a Tunisko.



CK Atis, která se specializuje především na domácí pobyty, očekává za letní sezónu prodej asi 24 tisíc zájezdů v tuzemsku a dalších šesti tisíc zájezdů do zahraničí. V oblasti domácích zájezdů tak registruje meziroční mírný nárůst, naopak u výjezdů

do zahraničí asi pětiprocentní pokles. Atis zaznamenal příklon klientů k domácí turistice, a to hlavně v případě, kdy zákazníci volí po zahraničním pobytu ještě druhou dovolenou či prodloužený víkend v ČR.

V příští letní sezóně podle obchodního ředitele cestovní kanceláře Atis Petra Krče zůstane prodej minimálně na letošních číslech. Klienti preferují mezi domácími zájezdy jižní Čechy, jižní Moravu, východní Čechy a Jeseníky. Ze zahraničních zájezdů Atis dobře prodává Chorvatsko, Itálii nebo Maďarsko vlastní dopravou.



Zavedení povinného pojištění cestovek proti krachu, které letos v létě poprvé platilo, nijak významně zájmy klientů neovlivnilo. Podle Kudynové jsou většině klientů CK Fischer nové úpravy vyplývající ze zákona o cestovním ruchu lhostejné a o pojištění se nezajímají. Ani Čedok se nedomnívá, že by povinné pojištění mělo vliv na zájem o služby cestovních kanceláří. Dotazy zákazníků na pojištění nejsou příliš časté ani u pobytů CK Atis.