Cestovky klamou lidi, účtují skryté příplatky

Desítky tisíc lidí, kteří cestují letecky na dovolenou, zažívají při koupi nepříjemné překvapení. Za zájezd, který nabízí cestovní kancelář za deset tisíc korun, zaplatí často o více než čtvrtinu víc. Na poplatcích, které firmy nezahrnují do inzerované ceny. Výše povinných příplatků se tak u pravidelného letu a charterového letu může lišit i o více než dva tisíce korun. Liší se i mezi cestovními kancelářemi.

"Spotřebitelé mnohdy mylně vycházejí z toho, že taxy a poplatky musí platit všechny společnosti, a všechny stejně. To je ale těžký omyl," říká Ivana Picková ze Sdružení na ochranu spotřebitelů. Například u letu na Kypr zaplatí cestující se společností Smartwings na taxách zhruba tisícikorunu. Kdo poletí na tentýž ostrov s cestovní kanceláří Fischer, na letištních a bezpečnostních taxách zaplatí 2590 korun, další téměř tisícikorunu na palivovém příplatku. Zdaleka ne všechny peníze jdou přitom aeroliniím a letištím.

Příplatek i za odvoz do hotelu

Proč jsou takové rozdíly v cenách poplatků? Cestovní kanceláře vysvětlení hledají těžko. "Účtujeme svým klientům taxy ve výši, určené smluvními podmínkami s leteckým dopravcem," tvrdí mluvčí CK Fischer Dan Plovajko. "Je mimo kontrolu leteckých společností, jaké další poplatky cestovní kanceláře zahrnují do jednoho balíčku," říká mluvčí ČSA Jana Víšková.

Fischer do tax započítává například i ze zákona povinné pojištění nebo poplatek za odvoz do hotelu. To se však člověk z jejich webu vůbec nedozví.

"Důležitá je pouze celková částka, která je klientovi za zájezd účtována, a kolik klient za svou dovolenou zaplatí," tvrdí Plovajko. Na internetu však řada cestovek o výši poplatků mlčí a malým písmem dodává, že ceny jsou bez tax.

Cestovky klamou lidi na poplatcích

Mají cestující nárok na vrácení peněz za nesprávně účtované poplatky? Podle mluvčí České obchodní inspekce Miloslavy Fléglové se kvůli takovému problému na úřad ještě nikdo neobrátil.

"Kontrolní orgán by mohl toto jednání posoudit jako porušení zákona o ochraně spotřebitele," uvedla Fléglová. Za porušení může dostat firma sankci až 50 milionů korun.

V Německu většina cestovních kanceláří uvádí vždy jen plné ceny včetně rozličných poplatků. Nabídky jsou tak mnohem lépe srovnatelné. V Česku se k takovému kroku cestovky odhodlat nechtějí. "Snažíme se o takovou věc hodně dlouho. Bez toho, že by takovou dohodu akceptovala podstatná část trhu, nemá smysl," říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Cenové rozdíly Cestovní kancelář Nabídková cena Skutečnost Rozdíl Exim Tours, last minute, Egypt 9.890 Kč 13.592 Kč + 3.702 Kč Sunny Days: Rhodos 9.990 Kč 12.170 Kč + 2.180 Kč Fischer: Kréta 9.990 Kč 13.170 Kč + 3.180 Kč Čedok: Tunisko 9.890 Kč 12.420 Kč + 2.530 Kč